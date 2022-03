Sestri Ponente, fuga di gas all'altezza della Coop di via Merano: vigili del fuoco al lavoro da ore - Genova 24

Genova. E’ stata individuata nel tardo pomeriggio, dopo ore di intervento, la fuga di gas che sta interessando dalla mattina di oggi via Merano, a Sestri Ponente.

La falla si è aperta in una tubatura sotterranea all’altezza dell’ingresso del parcheggio della Coop di via Merano.

Al momento i vigili del fuoco, con i tecnici Ireti, sono al lavoro per mettere in sicurezza la condotta.

Non sono state necessarie evacuazioni ma la viabilità è stata parzialmente ridotta sulla corsia direzione centro città per permettere i lavori di messa in sicurezza.