Sestri Levante, stilato il rapporto acque bianche 2021: 2,6 milioni di investimenti sulla rete idrica - Genova 24

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante, nell’ambito dell’attività di tutela del territorio e prevenzione, nel 2021ha potenziato il piano straordinario per la manutenzione della rete delle acque bianche per migliorare la funzionalità idraulica della rete e mitigare esondazioni e allagamenti.

Anche quest’anno il settore Lavori Pubblici ha redatto il rapporto annuale sul piano acque bianche che riepiloga gli interventi portati avanti nel corso dell’anno precedente sul tema e i relativi investimenti, pari a oltre 2.600.000 milioni di euro.

“La realizzazione di un rapporto annuale strutturato, che ci dia un quadro costantemente aggiornato delle azioni che portiamo avanti sulla rete acque bianche, è un elemento fondamentale che ci consente la pianificazione degli interventi e il migliore orientamento possibile delle risorse – dichiarano la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, e l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Valentino -. Gli interventi per la tutela del territorio crescono ogni anno incrementando tutela e sicurezza idraulica della nostra città”.

Dal rapporto emergono diversi interventi: in via Monsignor Vattuone, con il finanziamento dell’ampliamento del canale, sul canale tra via Fascie e via Antica Romana Orientale, con il raddoppio della sua portata, nel sottopassaggio di Pietra Calante, con l’aumento della capacità della vasca di sollevamento, la riduzione dell’afflusso d’acqua nel sottopassaggio, l’installazione di sistemi di allerta e controllo.

Ammontano a oltre 700 mila euro gli interventi riguardanti la messa in sicurezza del dissesto sul territorio e che hanno coinvolto il parco della Chiesa di San Nicolò e Villa Libiola, finanziati per la maggior parte grazie alle progettazioni presentate nell’ambito di bandi dedicati.

Oltre 245 mila euro di risorse comunali invece sono state utilizzati per interventi di pulizia degli alvei con taglio della vegetazione e rimodellamento del letto del corso d’acqua, pulizia ordinaria e straordinaria della rete urbana, e interventi manutentivi come la sostituzione di caditoie, tubature, griglie.

Inoltre, parallelamente all’attività di report e analisi relativi al piano acque, è stato aggiornato il rilievo digitale della rete delle acque bianche (condotte e camerette) su supporto GIS. Una importante e utile innovazione che dallo scorso anno fornisce uno strumento, continuamente aggiornato con i nuovi interventi, che permette di avere sempre un’idea precisa dello stato di pulizia, delle dimensioni, dei materiali e delle quote di condotte della rete acque bianche: tutti questi elementi possono essere ‘interrogati’ per ottenere informazioni sulla rete.

La relazione chiude con una serie di approfondimenti relativi alle problematiche riscontrate e risolte durante il corso del 2021, analizzando in particolare l’intervento di pulizia straordinaria, in corso Colombo, ha consentito la rimozione di oltre 95 tonnellate di materiale sedimentato nelle condotte.

Alcuni degli interventi sopracitati, già finanziati, si completeranno nel biennio 2022-2023, così come la realizzazione delle nuove pavimentazioni e del miglioramento della regimazione della acque meteoriche a Villa Loto e in via Educandato.