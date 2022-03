Sestri Levante, ciclista colto da un malore fatale muore lungo la strada del Bracco - Genova 24

Sestri Levante. Questa mattina, intorno alle 10.30, un ciclista è stato colto da un malore fatale, mentre insieme ad altri compagni pedalava lungo la strada del Bracco, poco prima del ristorante Kontiki a Riva Trigoso.

I compagni hanno chiamato i soccorsi e sul posto è giunta immediatamente l’automedica. I militi hanno tentato di intubare l’uomo e tentare di rianimarlo con il defibrillatore e compressioni toraciche. Ma purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Come spiega il 118, il ciclista è mancato sul posto: non c’è stato neppure il tempo di trasportarlo in ospedale.