Sestri Levante, 20 carabinieri per controllare la movida del weekend - Genova 24

Genova. Dieci pattuglie e venti carabinieri sono stati all’opera nelle notti dello scorso weekend per tenere sotto controllo la movida delle località del Tigullio, in particolare a Sestri Levante per prevenire risse, incidenti, danneggiamenti e schiamazzi.

Episodi non gravi, per lo più riconducibili a litigi tra alcuni avventori dei locali all’incrocio tra via XXV Aprile, via Palestro e vico Macelli, ma che comunque hanno creato allarme tra i cittadini.

Sono stati eseguiti numerosi posti di controllo e di blocco, fermati circa 50 autoveicoli in entrata ed uscita dal centro storico cittadino e identificate circa 80 persone. Nessuna guida in stato di ebbrezza contestata.

Solo in un caso i carabinieri sono intervenuti in via preventiva nei confronti di un giovane che è stato visto salire al posto di guida di un’auto parcheggiata poco distante dalla località del controllo. L’incedere incerto del ragazzo ha spinto i militari a raggiungerlo e a chiedergli di sottoporsi a controllo con il pre-test per le sostanze alcoliche, prima di mettere in moto la propria autovettura. Ciò per verificare se fosse nelle condizioni psicofisiche per condurre il veicolo. Il test ha dato esito positivo: 1, 5 g/l a fronte di una soglia massima di 0.5 g/l. Il giovane ha ringraziato gli uomini dell’Arma e si è avviato a casa a piedi.

Altro focus dell’attività è stata la vigilanza sugli assembramenti nel centro storico. Qui, i militari hanno pattugliato anche a piedi il caruggio, individuando per tempo i soggetti potenzialmente più esposti ad assumere atteggiamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, isolandoli e ammonendoli sui comportamenti da tenere per evitare problemi.