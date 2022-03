Sessantenne alla guida con tasso alcolemico di 1,50 g/l: denunciata dai carabinieri - Genova 24

Genova. Una donna di 60 anni è stata denunciata lo scorso fine settimana per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della compagnia di Chiavari.

La donna è stata fermata alla guida da una pattuglia dei militari. sottoposta all’etilometro, aveva un tasso alcolemico pari a 1,50 g/l. Per lei anche patente ritirata a auto posta sotto sequestro.

Sono state in tutto circa 200 le persone identificate dai carabinieri nell’ambito di un servizio ‘ad alto impatto’, che si è svolto in particolare in centro città di cui 20 gravati da pregiudizi di polizia. I veicoli controllati sono stati 60.