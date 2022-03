Serie C, Virtus Entella contro Carrarese: la cronaca diretta - Genova 24

Chiavari. Mentre tutte le attenzioni sono concentrate sull’appassionante duello per la promozione diretta tra Modena e Reggiana, il girone B della Serie C vive anche un’accesa battaglia per le posizioni playoff, ai quali accederanno le classificate dalla seconda alla decima.

La Virtus Entella, quinta in classifica con 49 punti, ambisce a sorpassare il Pescara. Per riuscirci dovrà battere, questa sera, nella partita che chiude la trentesima giornata, la Carrarese. All’andata, in Toscana, era gi

La cronaca. Gennaro Volpe manda in campo i padroni di casa col 4-3-1-2: Borra; Coppolaro, Sadiki, Chiosa, Pavic; Dessena, Paolucci (cap.), Karic; Schenetti; Merkaj, Lescano.

A disposizione: Paroni, Barlocco, Alesso, Morra, Banfi, Silvestre, Rada, Meazzi, Magrassi.

Antonio Di Natale schiera la squadra ospite con un 4-3-1-2: Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Figoli, Berardocco, Tonjov; Bramante; Petrelli, Doumbia.

In panchina: Barone, Mazzini, Sabotic, Bevilacqua, D’Auria, Energe, Bertipagani, Foresta, Pasciuti, Grassini, Khailoti, Giannetti.

Arbitra Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, assistito da Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore) e Matteo Paggiola (Legnago); quarto uomo Gianmarco Vailati (Crema).

Ospiti in completa tenuta gialla; chiavaresi con la classica divisa con maglia a strisce verticali biancocelesti, calzoncini e calzettoni bianchi.

All’8° Schenetti guadagna un corner dalla destra. Lo stesso Schenetti crossa in area, testa di Coppolaro, respinta, e lo stesso Coppolaro con una zampata la mette dentro. 1 a 0 al 9°.

Al 10° Tonjov per due volte impegna Borra: il suo primo sinistro è respinto dal portiere, che sul secondo para in angolo.

Al 12° azione insistita degli ospiti, dopo un rimpallo irrompe Figoli che calcia a rete: alto di poco.

Al 15° Schenetti ha tanto spazio per avanzare e poi concludere: Vettorel risponde.

Al 17° bella iniziativa di Coppolaro che arriva al limite dell’area e serve Schenetti, il cui tiro non è dei migliori.

Al 22° l’Entella recupera palla a centrocampo, Merkaj avanza ed entra in area, sterza verso il centro ma viene fermato.

Al 24° viene ammonito Lescano.

Al 25° Bramante scocca il sinistro da fuori area, Sadiki si oppone.

Al 29° cross dalla sinistra di Bramante, bene Borra in presa alta.

Al 34° cartellino giallo a Paolucci per un fallo su Bramante a centrocampo.

Al 35° ammonito Semprini, in ritardo su Pavic.

Al 39° cross dalla destra di Coppolaro, girata al volo di Merkaj: para Vettorel.

Al 43° splendido cross dalla destra di Schenetti, andato via in velocità, sul secondo palo si inserisce bene Karic che con un tocco al volo la spinge in porta. 2 a 0.

Niente recupero. A metà partita il risultato è 2 a 0 per la Virtus Entella.

Secondo tempo.