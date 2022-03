Virtus Entella ancora in difficoltà in trasferta: 1 a 1 con l'Imolese - Genova 24

Imola. Otto giornate al termine del campionato di Serie C. Nel girone B, dove tiene banco la lotta per il primato tra Modena e Reggiana, c’è un’accesa contesa per occupare le migliori posizioni nella griglia playoff. La Virtus Entella, quarta con 52 punti, insegue il Cesena che ha 3 lunghezze di vantaggio.

Oggi i chiavaresi sono ospiti dell’Imolese, formazione che occupa il diciottesimo posto con 26 punti e deve fare punti per evitare di ritrovarsi in ultima posizione. All’andata i chiavaresi vinsero 2 a 0.

La cronaca. Gaetano Fontana presenta i rossoblù con un 3-5-2: Santopadre; Milani, Vona, Rinaldi; Lia, D’Alena, Santoro, Romano, Liviero; Padovan, Lombardi.

A disposizione: Angeletti, Boscolo, Angeli, Manzo, La Vardera, Lombardi, Cerretti, Matarese, Palma, Belloni, De Feo.

Gennaro Volpe schiera un 4-3-1-2 con Borra; Coppolaro, Sadiki, Chiosa, Pavic; Dessena, Paolucci (cap.), Karic; Schenetti; Magrassi, Merkaj.

Riserve: Paroni, Cleur, Barlocco, Morra, Lipani, Pellizzer, Silvestre, Palmieri, Rada, Lescano, Meazzi.

Arbitra Sajmir Kumara della sezione di Verona, assistito da Lorenzo Giuggioli (Grosseto) e Matteo Taverna (Bergamo); quarto uomo Adil Bouabid (Prato).

I chiavaresi, che dopo le sconfitte con Lucchese e Vis Pesaro si sono riscattati battendo 3-0 la Carrarese lunedì sera, scendono in campo motivati e provano a fare la partita. Ai biancocelesti il successo esterno manca da tre turni, dal 2-3 ad Olbia del 6 febbraio.

L’Imolese ha perso gli ultimi due incontri, disputati entrambi in trasferta, ed in precedenza ne aveva pareggiati tre di fila. Non vince dal 30 gennaio, 1-0 al Teramo tra le mura di casa.

Al 2° subito pericolosa l’Entella con una girata di Schenetti dal limite che colpisce l’incrocio dei pali

Dagli altri campi giungono un risultato positivo per i rossoblù, ovvero la Viterbese sotto 1-0 ad Ancora, ed uno negativo per i liguri, con il Cesena che vince 0-1 a Pistoia.

Al 20° viene ammonito Lia.

Partita equilibrata, le squadre si equivalgono ed entrambe provano a farsi avanti senza però scoprirsi troppo.

Al 27° colpo di testa di Romano da distanza ravvicinata, Borra non si fa sorprendere.

Al 32° l’Entella si porta in vantaggio con un gol realizzato da Merkaj. Gran destro di controbalzo da fuori area che si infila nel sette alla sinistra del portiere. 0 a 1.

Al 33° cartellino giallo a Milani.

Al 38° diagonale di Padovan che Borra respinge senza problemi.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo con la squadra di mister Volpe avanti di una rete.

Secondo tempo. Tra i locali Liviero deve lasciare il posto a Lombardi.

La Viterbese agguanta sul 2-2 l’Ancona Matelica: in questo momento l’Imolese è da sola al penultimo posto.

Ammonizione a Sadiki al 16°.

Al 21° triplice cambio nell’Imolese: entrano Cerretti, Belloni e Matarese, escono Lombardi, Santoro e Milani.

Al 23° in campo Meazzi al posto di Magrassi.

Al 27° Matarese deve già uscire; al suo posto De Feo.

Al 34° Rada sostituisce Dessena.

Al 36° l’Imolese pareggia con un tiro preciso di Belloni dal limite che si infila a fil di palo battendo Borra. 1 a 1.

Al 44° in campo Morra per Schenetti.