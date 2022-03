Serie A, la Sampdoria perde lo scontro salvezza: festeggia l’Udinese, 2-1 alla Dacia Arena - Genova 24

Risultato: Udinese 2-1 Sampdoria (3’ Deulofeu, 12’ Udogie, 13’ Caputo)

Udine. Oggi alla Dacia Arena va in scena la sfida tra Sampdoria e Udinese.

LE FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi, Caputo, Quagliarella. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Giovinco, Ferrari, Magnani, Montevago, Trimboli. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Irrati di Pistoia. Assistenti: Carbone di Napoli e Valeriani di Ravenna. Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia. VAR: Abisso di Palermo. AVAR: Longo di Paola.

La cronaca

Alle ore 15:02 l’arbitro comanda l’inizio della sfida.

Al 3’ pronti via ed è già vantaggio per i padroni di casa. Pereyra scappa sulla corsia mancina servendo Deulofeu che, a pochi passi da Falcone, insacca sotto la traversa: è 1-0 Udinese alla Dacia Arena!

Al 12’ raddoppiano gli uomini di Cioffi. La Sampdoria dimostra tutti i propri limiti difensivi con Colley che si perde Molina, il pallone arriva a Udogie posizionato in un punto in cui Bereszynski non può più intervenire e batte a rete: è 2-0 Udinese!

Al 13’ accorcia la Sampdoria. Dopo il gol del doppio vantaggio errore di Becao sul lancio per Caputo con l’attaccante che, in velocità, batte un incolpevole Silvestri: è 2-1 alla Dacia Arena, che inizio!

Al 18’ è ancora la Samp a rendersi pericolosa. Quagliarella prova a sfruttare una grande palla di Candreva tentando di girare di testa. Il tentativo però risulta centrale e Silvestri para senza problemi.

Al 26’ torna a spingere l’Udinese procurandosi una grande chance. Walace fa partire un buon tiro, ma Murru si oppone salvando lo specchio di porta.

Al 30’ sono ancora i bianconeri a rendersi pericolosi. Walace si ritrova il pallone tra i piedi in area e si gira e amicando in porta. Falcone però si supera mettendo la sfera in corner: che brivido per la Sampdoria!

Al 38’ ecco nuovamente la Sampdoria. Capito viene beccato in profondità da Ekdal, ma il suo tiro al volo finisce in curva.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al termine di essi finisce il primo tempo con l’Udinese che va a riposo sul risultato di 2-1.

L’arbitro comanda la ripresa delle ostilità con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici sceso in campo all’inizio della sfida.

Al 47’ è subito l’Udinese a costruire la prima palla gol dei secondi 45’. Arslan però calcia male non riuscendo a sfruttare l’ottimo spunto di uno scatenato Udogie.

Al 64’ sono nuovamente i bianconeri a rendersi pericolosi. Pereyra da fuori calcia di verso la porta difesa a Falcone, ma il suo tentativo termina sopra la traversa.

Al 65’ è super Falcone alla Dacia Arena. Walace ci prova con un tiro potente, ma l’estremo difensore blucerchiato riesce a deviare la sfera in corner.

Al 71’ Capito si gira e calcia in porta. Silvestri para con i piedi.

Al 72’ mister Giampaolo prova a cambiare qualcosa richiamando in panchina Yoshida per fare spazio a Ferrari.

Al 73′ Cioffi risponde con Jajalo in campo al posto di Arslan.

Al 74’ Becao viene ammonito per perdita di tempo.

Al 77’ è ancora la Sampdoria ad optare per una doppia sostituzione: Augello e Giovinco (all’esordio) prendono il posto di Murru e Sensi.

80′ OCCASIONE UDINESE! Deulofeu dribbla tutti e cerca in mezzo verso Beto, Falcone si supera e con un intervento provvidenziale di piede mantiene a galla i suoi.

All’82’ è ancora la tattica a rendersi protagonista: Pussetto scende in campo al posto di Beto, l’Udinese cerca un po’ di freschezza nel proprio reparto offensivo.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

Al termine dell’extra-time non si verificano però particolari occasioni, così il match si conclude con il risultato di 2-1 per l’Udinese. Sprofondano i blucerchiati in classifica, festeggiano i friulani.