Scontro tra auto e furgone nell'entroterra del levante, ferita una donna - Genova 24

Avegno. La squadra dei vigili del fuoco di Rapallo è intervenuta sulla statale fra Recco ed Uscio, nel comune di Avegno, per un incidente stradale fra un’auto, una fiat 600, e un furgone.

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata. La strada è rimasta a lungo interrotta per via dei due mezzi incidentati.

Incolume l’autista del furgone mentre la signora alla guida della vettura è stata estratta dai vigili del fuoco ed i militi del 118 e trasportata in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.