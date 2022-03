Sciopero nazionale dei sindacati di base, il Si Cobas Genova protesta sotto la sede di Leonardo - Genova 24

Genova. Domani, 8 Marzo, in occasione dello sciopero indetto da tutto il sindacalismo di base e combattivo, a Genova il Si. cobas lancia una manifestazione, con concentramento alle ore 10 sotto il Consultorio ASL 3 di Via Soliman, per poi spostarsi verso gli uffici della Leonardo Spa.

“Nella giornata di sciopero contro violenza e oppressione di genere – dice il sindacato in una nota – vogliamo però, insieme a tanti lavoratori e lavoratrici, prendere parola e dire no alla guerra imperialista, a tutti gli imperialismi in lotta, ai crediti di guerra votati solo qualche giorno fa dal parlamento italiano, alle politiche anti-operaie e guerrafondaie del governo Draghi e a chi si arricchisce su guerra e distruzione come dimostra in questi giorni in borsa proprio il titolo della Leonardo Spa”.

Tra le altre rivendicazioni, si legge nel volantino che indice la prostesta, il sindacato chiede “un’occupazione stabile e sicura per garantire autonomia delle donne nella società e in famiglia, la maternità estesa a 18 mesi e coperta al 100% per tutte le lavoratrici a prescindere dalle ore di lavoro prestate, con estensione del medesimo diritto anche ai padri, la creazione di consultori pubblici e gratuiti per ginecologia, maternità, infanzia e adolescenza”. L’ultimo punto riguarda proprio la guerra in Ucraina dove il Si.Cobas chiede il “ritiro di tutte le truppe dall’Ucraina, cessate il fuoco immediato, no allo stato di emergenza e all’invio di supporto militare nelle zone di guerra: non un soldato, non una base, non un euro per la guerra imperialista”