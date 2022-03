Sbarcati nel porto di Genova tre carri armati, ma la guerra in Ucraina non c'entra - Genova 24

Genova. Tre carri armati di piccole dimensioni sono sbarcati oggi nel porto di Genova da un traghetto di linea proveniente da Palermo. A darne notizia sulla propria pagina Facebook, con tanto di fotografie che documentano i mezzi in banchina, è il Calp (collettivo autonomo dei lavoratori portuali).

“Abbiamo visto più volte i mezzi dell’Esercito italiano muoversi per le esercitazioni, da un po’ vediamo decine di camion militari Iveco destinati all’esercito tunisino, abbiamo visto centinaia di pick-up Toyota andare a Tripoli via Tunisi – scrive il collettivo -. Abbiamo visto tante cose e ci siamo fatti tante domande, vediamo la Bahri ogni 20 giorni scortata e sorvegliata. Oggi per la prima volta vediamo questo, carri armati ben nascosti che sbarcano dal traghetto proveniente da Palermo”.

I mezzi sono stati caricati su camion della ditta Mondial Trasporti, specializzata in questo tipo di spedizioni. Voci non confermate citate proprio dal Calp sostenevano che si trattasse di veicoli diretti in Ucraina per essere impiegati nel conflitto con la Russia. In realtà, a quanto si apprende, si tratterebbe di cingolati demilitarizzati destinati a Lenta, in provincia di Vercelli, dove esiste un enorme deposito con 3mila mezzi corazzati dismessi nel corso degli anni dall’Esercito italiano.

“Di una cosa siamo sicuri l’economia di guerra, i traffici di armi sono la causa dei conflitti, la questione è delicata ma per noi un punto fermo esiste, i porti commerciali non possono diventare snodi della logistica militare in nessun caso”, conclude il post del Calp.