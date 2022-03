Sanità, in Liguria saranno acquistati 61 nuovi macchinari per la diagnostica grazie al Pnrr - Genova 24

Genova. Ci sono anche 28,5 milioni per acquistare 61 nuove apparecchiature tecnologiche nel piano di ripartizione dei fondi del Pnrr Sanità che la giunta regionale ha approvato per poter inviare la proposta tecnica al ministero della Salute. In tutto sono previsti investimenti per più di 193 milioni. Il piano dovrà ricevere il via libera del ministero, poi le risorse potranno essere impegnate in bilancio.

“È il primo pezzo di grandi investimenti che la sanità porterà avanti nei prossimi anni, che si unisce a quelli dell’edilizia sanitaria finanziata dal Governo e agli accordi con Inail per la rete ospedaliera – ha spiegato il governatore Giovanni Toti -. Un primo passo importante che insieme alle nuove regole cambiate dovrebbe configurare la nostra sanità da qui ai prossimi tre anni. Entro fine anno procederemo agli affidamenti, entro l’anno prossimo dovranno partire i cantieri ed entro il 2026 dovranno concludersi”.

Il piano prevede anzitutto 79,1 milioni per le strutture di offerta territoriale: 49 milioni saranno investiti per le 33 case di comunità (saranno 14 in Asl 3 e 3 in Asl 4), 25 milioni per gli 11 ospedali di comunità (saranno 4 in Asl 3 – tra cui l’ex manicomio di Quarto e l’ex ospedale Celesia di Rivarolo – e 2 in Asl 4) e 5,1 milioni per 16 centrali operative territoriali. Con queste risorse si potenzieranno le strutture con nuovi posti letto a bassa intensità per sgravare gli ospedali e soprattutto i pronto soccorso.

La novità, rispetto a quanto era già stato definito, è l’assegnazione di 28,5 milioni al potenziamento della diagnostica. In tutto saranno acquistati 61 nuovi macchinari tra cui 11 tomografi computerizzati, 6 mammografi, 8 angiografi, 9 ecotomografi, 16 apparecchiature radiologiche. Inoltre altri 34,8 milioni saranno dedicati all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Circa 50 milioni saranno destinati a interventi antisismici (15,8 nel Pnrr e 35,2 nel fondo complementare). In particolare, nella città metropolitana di Genova, saranno effettuati interventi sul padiglione 9 del Villa Scassi, il padiglione a monte del Celesia, i padiglioni B, 13, specialità e monoblocco del San Martino, il padiglione 4 del Gaslini, la Colletta di Arenzano, gli edifici principali degli ospedali di Lavagna e Sestri Levante.