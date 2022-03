San Quirico, incendio nel forno industriale sopra l'ex mercato dei fiori - Genova 24

Genova. Sono in corso da questa mattina le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di un incendio divampato all’interno in un forno industriale in via Semini a San Quirico.

A prendere fuoco il materiale di coimbentazione del forno stesso. L’azienda interessata si chiama Lanterna e produce focaccia e pane. L’edificio è quello dell’ex mercato dei fiori, sulla sponda destra del torrente Polcevera.

Le operazioni dei pompieri, vista la struttura, non sono semplice. I vigili del fuoco stanno provvedendo a smontare le paratie per lo spegnimento e la bonifica.

Gli addetti del laboratorio industriale hanno preceduto all’evacuazione senza che nessuno rimanesse intossicato.