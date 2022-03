San Cipriano, Simone Vulpes pensa al collettivo: "Contento per il gol, ma ciò che conta è centrare la zona playoff" - Genova 24

Savona. Domenica 27 febbraio allo stadio Augusto Briano è andata in scena la sfida che ha messo di fronte Speranza e San Cipriano, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 1-1, un risultato che ha consentito ad entrambe le squadre di restare in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali.

Al termine della gara a rilasciare alcune dichiarazoni ci ha pensato Simone Vulpes, attaccante del San Cipriano il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo affrontato un’ottima squadra, noi abbiamo sbagliato l’approccio e ci è andata bene in un paio di occasioni. Dalla mezz’ora in poi penso però che sia venuta fuori la qualità di cui disponiamo. Abbiamo provato fino alla fine a vincere la partita, ma anche il solo punto conquistato va tenuto stretto perchè importante in ottica zona playoff”.

In seguito l’intervistato ha svelato di essere rimasto lusingato dai complimenti ricevuti dal proprio allenatore, tecnico il quale ha apprezzato la prestazione di sostanza messa in campo dal numero 9 dei biancocelesti. “Mi fa piacere che il mister abbia elogiato la mia prestazione – ha spiegato Vulpes – cerco sempre di dare il 100%. Peccato per quei 20 minuti all’inizio in cui potevamo sicuramente fare meglio, con una vittoria magari ci saremmo potuti spingere fino al primo posto. Alla lunga però va bene così, quello ottenuto contro lo Speranza è un buon pareggio”.

Infine l’attaccante ha svelato come segnare lo renda felice, ma il suo vero obiettivo è quello di riuscire a centrare la zona playoff togliendosi magari lo sfizio di vincere la Coppa Liguria insieme ad un gruppo affiatato e combattivo. È terminata in questa maniera l’intervista a Simone Vulpes, bomber del San Cipriano pronto a continuare a segnare per trascinare i suoi verso la conquista di nuovi importanti traguardi.