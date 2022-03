Sampierdarena, per il Comune lo scolmatore anti-allagamenti è complicato e costa troppo - Genova 24

Genova. Lo scolmatore del rio Belvedere, opera che eviterebbe al centro di Sampierdarena di finire allagato in caso di forti piogge, sarebbe troppo oneroso e complicato da realizzare. È quanto ha risposto l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Genova a un’interpellanza presentata da Fabrizio Maranini, consigliere del Pd e presidente della seconda commissione del Municipio Centro Ovest.

“Una risposta agghiacciante – commenta Maranini – ricevuta dopo 90 giorni e dopo vari solleciti. Lo scolmatore sarebbe indispensabile per prevenire l’allagamento di piazza Montano, via Reti, via Rolando e zone limitrofe, sempre più frequente e invasivo per buona parte della delegazione di Sampierdarena”.

Lo scolmatore del rio Belvedere, come spiega l’assessorato, è stato realizzato solo per il primo lotto, iniziato nel 2005 e terminato nel 2017, ben 12 anni di lavori per un tratto di 450 metri. Questa prima tranche si sviluppa da via Sampierdarena sino all’incrocio con lungomare Canepa in ambito cittadino e prosegue poi in ambito portuale sino allo sfocio in calata Tripoli. Il secondo lotto, che dovrebbe raccogliere le acque del Belvedere in piazza Montano passando sotto piazza Vittorio Veneto, via Avio e Molteni, non è stato né progettato né finanziato. Lo studio preliminare sviluppato da Itec nel 2005 prevedeva anche un terzo lotto che poi è stato superato da “un’altra soluzione progettuale”.

“Il progetto – hanno spiegato gli uffici di Tursi – presenta sostanzialmente due criticità rilevanti“. La prima è legata “agli spazi ridottissimi di lavoro e al tracciato stradale sul quale di svilupperebbe il nuovo canale, caratterizzato da intenso traffico e fondamentale per la viabilità del quartiere e alla presenza di numerosi sottoservizi per i quali non è possibile procedere con una progettazione efficace non disponendo (neanche gli enti gestori) di cartografie attendibili dello stato di fatto”. Inoltre, mentre la stima dei costi dell’opera strutturale (scavi, opere provvisionali per sostenere gli scavi, messa in opera nuovo canale, rinterro e asfaltatura) può essere ragionevolmente fatta, più complessa e aleatoria è la stima dei costi legata alla cantierizzazione (spese di attuazione dei piani di traffico) e dello spostamento dei sottoservizi. Analogamente risulta complessa la stima dei tempi di esecuzione legata anche ai tempi di intervento degli enti gestori dei sottoservizi riguardo le opere impiantistiche”. Considerato che il primo lotto è costato 3,6 milioni con interferenze minime in ambito cittadino, “la stima di 5 milioni appare in difetto“.

“Personalmente sono molto amareggiato di continuare a dover constatare che milioni di euro di soldi pubblici, immessi nelle casse comunali dai cittadini di tutta la città, vengono destinati a imbellettare solo alcuni quartieri – è il duro commento di Maranini -. Quanti finanziamenti hanno ricevuto, ad esempio, il Waterfront di Levante, le piste ciclabili, la nuova corso Italia? È ormai palese che questa amministrazione si limita a voler promuovere l’immagine di una Genova meravigliosa molto lontana dalla realtà. Investimenti sull’apparire che vanno a discapito del fare e quindi della stessa manutenzione di una città in evidente stato di degrado, dimenticata e visibilmente trascurata. Il mio appello va a chi possa far ragionare chi è alla guida della città visto che, in questo caso, si tratta di sicurezza delle persone, di rischio idrogeologico, d’inquinamento, di blocco della viabilità per i mezzi di soccorso”.

“L’allarmismo scatenato dal consigliere municipale Pd Maranini sullo scolmatore del rio Belvedere è un’inutile strumentalizzazione e una dannosa distorsione della realtà – replica l’assessore Pietro Piciocchi -. La nostra amministrazione è impegnata al massimo per la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico della città e quindi del quartiere di Sampiedarena, anche attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria dei rii, con il rio Belvedere come osservato speciale.Non scartiamo a priori nessuna opera e continueremo a valutare l’individuazione di soluzioni meno impattanti per la messa in sicurezza del rio. Tuttavia, l’attuale progetto, non possiamo nasconderlo, così come concepito, presenta difficoltà importanti. Per questo probabilmente l’opera non è stata inserita dalle giunte precedenti nel piano triennale delle opere pubbliche ed è stata stralciata dai piani di finanziamento nazionale sulla messa in sicurezza del territorio, a partire da Italia Sicura che vedeva proprio il Pd al governo”.

“Pertanto – conclude Piciocchi – invito il consigliere Maranini a un’analisi realistica della situazione per il bene dei suoi concittadini di Sampierdarena: noi abbiamo i piedi ben piantati a terra e abbiamo previsto un piano di investimenti sul quartiere da oltre 130 milioni di euro. Per noi non ci sono quartieri di serie A e di serie B: la sicurezza di Sampierdarena ci sta a cuore quanto la realizzazione del Waterfront perché vogliamo dare a tutti i genovesi la possibilità di vivere in una città bella e sicura. Il campanilismo sterile lo lasciamo alle logiche municipali di un passato che fu e che non ha fatto il bene di Genova e dei genovesi”.