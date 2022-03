Sampierdarena, grande pappagallo recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Era scappato dalla gabbia e, forse anche per la poca abitudine a trovarsi in ambienti naturali, è rimasto incastrato tra i rami di un albero. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, con una scala mobile, per recuperare un grande e variopinto esemplare di pappagallo.

I fatti sono accaduti in mattinata in piazza Montano, a Sampiedarena. Ad avvertire i pompieri il proprietario dell’animale che, per inciso, oltre ad avere un grande valore affettivo ne ha uno economico non indifferente: pappagalli di questo tipo, gli Ara Macao, originari dell’America centrale, possono costare anche svariate migliaia di euro.

Aden, questo il nome del pappagallo, aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata di venerdì ma in realtà alcuni passanti, a Sampierdarena, lo avevano avvistato.

Un soccorso animale di non facile gestione, ma i vigili del fuoco – spiegano dalla centrale – seguono dei corsi di aggiornamento specifici anche per rapportarsi ad animali domestici o esotici. “I pappagalli sono molto intelligenti, capiscono se li si vuole aiutare o se si vuole loro fare del male, i colleghi hanno fatto calmare l’animale dandogli del cibo e poi lo hanno liberato”.

Nelle immagini il pappagallo che sembra quasi ringraziare uno dei pompieri che lo hanno messo in salvo. La bestia è stata poi riconsegnata al padrone.