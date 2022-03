Sampdoria: Vialli e Mancini, sogno impossibile?  - Genova 24

Genova. Sogno o son desto? Stamattina, leggendo i media nazionali, che parlavano di fine avventura in Nazionale di Mancini, per via della ‘debacle’ macedone (che tanto richiama alla memoria quella di Edmondo Fabbri, nel 1966, con la Corea del Nord del dentista Pak Doo Ik), la fantasia è iniziata a volare, tanto da chiedermi “ma se il sogno di Gianluca è quello di diventare presidente della Sampdoria, perché quello del ‘Mancio’ non potrebbe essere quello di esserne il mister?”

Se davvero potesse concretizzarsi, entro giugno, l’auspicato passaggio di proprietà ad un fondo (o chi per lui) riferibile a Vialli, perché il sogno non potrebbe essere ‘magnum guadium’, al punto di avere Mancini come allenatore? Questione di soldi? Ma dai, quelli non sono tutto nella vita… Bobby goal, fra quanto guadagnato da giocatore e quanto da tecnico, secondo voi non può permettersi un colpo di testa del genere? Perché dunque non togliersi lo sfizio di tornare a lavorare in famiglia, in tandem con l’ex gemello del goal, attorniati da quella masnada di fratelli con cui giocavano da giovani? Pietro Vierchowod, Alberigo Evani, Attilio Lombardo, Fausto Salsano e Giulio Nuciari come assistenti tecnici, Massimo Battara e Gianluca Pagliuca allenatori dei portieri, Fausto Pari direttore sportivo, Moreno Mannini e Toninho Cerezo come osservatori e Luca Pellegrini responsabile rapporti con la stampa…

Sognare costa poco… e visto che con la Nazionale in Qatar, non si potrà più farlo, perché non sognare in blucerchiato, con un articolo pieno di punti interrogativi?