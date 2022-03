Sampdoria, troppi errori e la Juventus passa 1-3. Candreva sbaglia anche un rigore - Genova 24

Genova. Troppi errori per la Sampdoria e la Juventus passa al Ferraris 1-3. Una partita caratterizzata da due ingenuità difensive che hanno consentito alla squadra di Allegri di portarsi sullo 0-2: un’autorete di Yoshida, davvero goffo nell’intervento in scivolata per anticipare Kean, e un calcio di rigore provocato da Colley, franato su Kean. Solo per cinque minuti i blucerchiati hanno accarezzato la possibilità di rimettere la partita in equilibrio, dopo che Sabiri ha insaccato l’1-2 all’84’, ma ci ha pensato Morata a ristabilire le distanze a un minuto dallo scadere del tempo regolamentare. Nel mezzo anche un rigore sbagliato da Candreva, con il vento beffardo che ha mosso il pallone sul dischetto, distraendo il centrocampista, autore di una delle peggiori performance della sua stagione.

90′ 4 minuti di recupero

89′ Terza rete della Juventus: Morata sul secondo palo svetta su Bereszynski capitalizzando il cross di Locatelli

87′ Conti! Ci prova al volo da posizione defilata, ma trova l’esterno della rete

85′ Cambio Juve: dentro De Sciglio per Pellegrini

guarda tutte le foto 16



La fotogallery di Sampdoria-Juventus

84′ Sabiri accorcia le distanze! Calcio di punizione deviato dalla barriera in modo imparabile per Szczesny

83′ Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Augello per Conti e Rincon per Trimboli

83′ Ammonito Pellegrini per gioco falloso

75′ Fuori Rabiot per Alex Sandro

74′ Grandissima parata di Szczesny, che respinge il penality battuto da Candreva. Il portiere in tuffo alza il braccio e toglie il pallone dall’angolino. C’è da dire che la palla si è mossa da sola dal dischetto a causa del vento

73′ Calcio di rigore per la Sampdoria, tocco di mano di Rabiot in area di rigore

72′ Difesa doriana non perfetta, la palla arriva a Vlahovic che però non controlla davanti a Falcone

69′ Azione prolungata della Sampdoria che si conclude con un tiro dalla distanza di Augello deviato leggermente in angolo

66′ Arriva il momento di Giovinco per Sensi

65′ Nella Juventus esce Kean per Vlahovic

64′ Corner per la Samporia, la palla arriva a Caputo, che prova il destro al volo, fuori

62′ Cambio nella Sampdoria: fuori Quagliarella dentro Sabiri

58′ Falcone esce sui piedi di Kean in area di rigore e agguanta il pallone

49′ Colpo di testa di Yoshida su calcio d’angolo, palla fuori non di molto

49′ Ammonito Rabiot per un fallo su Rincon

46′ Partiti senza cambi. Palla alla Juventus

Primo tempo terminato sullo 0-2. Due ingenuità della difesa puniscono la Sampdoria in modo pesante. L’autorete di Yoshida alla prima discesa pericolosa della squadra di Allegri ha portato in vantaggio la Juventus, che sino a quel momento non era riuscita a creare occasioni pericolose. Altro intervento evitabile quello di Colley su Kean. Il difensore doriano si è fatto prendere la posizione dal giovane attaccante egli è franato addosso. Calcio di rigore e raddoppio di Morata. La squadra di Giampaolo non è rimasta a guardare, un paio di volte Szczesny è stato impegnato, mentre in più situazioni ha buttato via il pallone.

45′ Rabiot per Pellegrini, tiro di quest’ultimo. Yoshida respinge

40′ Cross troppo profondo di Candreva, palla bloccata dal portiere

34′ Morata sul dischetto non sbaglia e spiazza Falcone sotto la Sud: 0-2

33′ Calcio di rigore per la Juventus: Colley frana su Kean, che non aspettava altro che questo momento.

31′ Sensi! Controllo e sinistro sul primo palo. Szczesny mette in angolo in tuffo. Nulla di fatto nell’azione seguente

29′ Altro corner guadagnato dai blucerchiati, ma l’azione termina con un cross troppo lungo di Candreva

26′ La Sampdoria reagisce, Quagliarella guadagna un calcio d’angolo: tiro deviato sul fondo. Sugli sviluppi la difesa juventina libera di testa

23′ Juventus in vantaggio alla prima vera occasione: ripartenza veloce, discesa di Cuadrado sulla destra, che supera Augello, cross in mezzo. Yoshida in scivolata tenta di anticipare Kean, ma insacca il pallone nella sua rete

22′ Candreva ci prova dalla distanza! Palla respinta in volo da Szceszny

21′ Grandi proteste di Quagliarella, che sulla fascia viene trattenuto da Pellegrini e si ferma, l’arbitro non fischia e la Juventus riconquista palla. Partita parecchio nervosa, con già diversi falli e contrasti duri

19′ La palla arriva a Quagliarella in area di rigore, il capitano è spalle alla porta e manca l’aggancio, la palla sfila via senza che nessuno dei compagni riesca a intervenire

14′ Ripartenza blucerchiata, Sensi da centrocampo prova a sorprendere Szczesny, ma sbaglia la mira

9′ Molto possesso palla della Juventus, che gioca con gli esterni molto larghi per provare ad aprire la difesa blucerchiata

3′ Cross di Quagliarella dalla destra, Thorsby da buona posizione preferisce fare sponda di testa in mezzo all’area, anziché indirizzare la traiettoria verso la porta

1′ Partiti, palla alla Sampdoria. Juventus in maglia nera

Torna titolare Augello, vista la squalifica di Murru, Sensi parte dal primo minuto. Nella Juventus Vlahovic in panchina. Prima del fischio d’inizio Quagliarella premiato per i 100 gol in serie A con la maglia blucerchiata.

Sampdoria-Juventus 1-3

Reti: 23′ Yoshida Aut.; 34′ Morata (R); 84′ Sabiri; 89′ Morata

Sampdoria: Falcone, Bereszynski, Yoshida, Augello (83′ Conti), Candreva, Rincon (83′ Trimboli), Thorsby, Sensi (66′ Giovinco), Caputo, Quagliarella (62’Sabiri).

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Audero, Ravaglia, Ekdal, Supriaha, Askildsen, Ferrari, Magnani.

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (85′ De Sciglio), Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot (75′ Alex Sandro), Morata, Kean (65′ Vlahovic)

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Aké Miretti, Stramaccioni.

Allenatore: Allegri

Arbitro: Valeri di Roma 2

Ammoniti: Rabiot, Pellegrini (J)

Spettatori: 16.644 per 352.258 euro, abbonati 706 quota gara 15.774