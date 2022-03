Sampdoria, Sabiri come Schick - Genova 24

Genova. Tre punti a Venezia, dal peso incommensurabile e che danno ragione alle scelte di Giampaolo: quella di Abdelhamid Sabiri in primis, protagonista di una prestazione di alto livello, coronata da due ‘rapine di palla’, risultate decisive per i due goal di Caputo, ma soprattutto per la vittoria della Sampdoria.

Disquisire sulla partita del ‘Penzo’, sarebbe ora un semplice esercizio di scrittura… E’ andata, va posta alle spalle e nel mirino va messa la partita con la Roma e man mano che si andrà avanti, le altre sette a seguire, avendo presente che di punti bisognerà ancora farne quanti sufficienti, per tenersi dietro almeno tre squadre.

La stessa Salernitana (fanalino di coda, con 16 punti), ha due partite da recuperare che, se vinte, potrebbero rimetterla in gioco, consentendole di raggiungere Genoa e Venezia a quota 22, mentre, visto che uno dei due match sarà contro il Venezia, se fossero i lagunari a prevalere, questi ultimi si appaierebbero alla quart’ultima in classifica, il Cagliari, attestato sui 25 e cioè solo quattro lunghezze sotto Sampdoria e Spezia.

E sono tutte formazioni che stanno giocando bene, a partire dallo Spezia, il cui calendario difficile non spaventa di certo Thiago Motta, come ha già dimostrato in passato, per passare al Cagliari di Mazzarri, forte di una rosa che del pantano della lotta per non retrocedere, non dovrebbe sentire nemmeno l’odore, per non parlare del Genoa di Alexander Blessin, che – da quando è arrivato l’ex mister dell’Ostenda – non ha più conosciuto sconfitta, mettendo in fila prima tanti pareggi (giocando bene) e poi l’ultimavittoria contro il Torino, propedeutica ad un decisivo cambio di rotta.

Sarà una lotta senza quartiere, dunque e sarebbe pure gioco superfluo, mettersi a fare tabelle, sommando i punti necessari per arrivare alla salvezza, nelle sfide contro Roma, Bologna, Salernitana, Verona, Genoa, Lazio, Fiorentina ed Inter… Quello che conta è farli, non importa dove, magari cominciando dalla Roma, che verrà affrontata nel catino di Marassi, con la ritrovata tifoseria presente in massa, come testimoniato dall’antipasto servito a Venezia… Che spettacolo, quello sventolare di bandiere blucerchiate al Penzo.

Poi ci sarà tempo per parlare di cambio di proprietà e mercato, approfondendo quanto di vero c’è di vero, dietro le voci su Gabriel Chapecó, pseudonimo di Gabriel Hamester Grando, portiere brasiliano del Grêmio, su Guga Cláudio Rodrigues Gomes, difensore dell’Atlético Mineiro, su –Julien Albert Marc Célestine, altro difensore, però francese del Rodez e sul centrocampista croato Jurica Pršir, che gioca nel Gorica.