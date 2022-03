Sampdoria Primavera, torna Aquino fra i convocati - Genova 24

Genova. Trasferta da non prendere ‘sotto gamba’, quella che aspetta, domani, la Primavera di Felice Tufano, impegnata, alle ore 15, a Pescara, contro una formazione, che pur isolata in coda alla classifica, è reduce dalla vittoria di domenica scorsa, a Ferrara, contro la Spal (2-1, reti di Armand Kuqi e di Vladislav Blănuță) e dal pareggio col Napoli (2-2, goal di Simone Madonna ed ancora del moldavo Blănuță) nel recupero di mercoledì.

Il mister, tuttavia, non è certo tipo da sottovalutare gli avversari e con la fattiva collaborazione del suo vice Alessandro Maroni e dell’intero staff, apertamente elogiato da Giovanni Invernizzi nell’intervista recentemente concessaci, saprà tenere viva l’attenzione dei suoi ragazzi per questo insidioso match in Abruzzo, per il quale l’AIA ha pensato designare un direttore di L’Aquila, l’arbitro Valerio Pezzopane, coadiuvato dagli assistenti Bianchini di Perugia e Trischitta di Messina.

Per la sfida contro il ‘Delfino’ pescarese, il tecnico doriano ha diramato lista di 22 convocati:

Portieri: Saio, Zorzi, Ragher.

Difensori: Aquino, Miliardi, Musso, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Chilafi, Conti, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Pozzato.

Attaccanti: Di Stefano, Leonardi, Montevago, Polli.

Agli addetti ai lavori, ma anche ai tifosi che seguono con interesse la Primavera di Tufano, balzano subito all’occhio le assenze di Gerard Yepes Laut e Giovanni Bonfanti, incappati in un turno di squalifica, oltre alle indisponibilità di Marco Bontempi e Alfonso Sepe, compensate dal felice ritorno del difensore centrale di Pompei, Luigi ‘Gigi’ Aquino, reduce dallo stop forzato, rimediato ai primi di febbraio contro la Fiorentina, pronto a calzare di nuovo le scarpe bullonate, ‘più forte di prima’, come aveva annunciato, da autentico guerriero, il giorno dopo l’infortunio.