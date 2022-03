Sampdoria Primavera, cinica quanto basta per vincere a Pescara - Genova 24

Pescara. Che non fosse una partita facile, mister Tufano lo sapeva, ma lascio ai lettori immaginare i pensieri che hanno attraversato la sua mente, quando – al centro sportivo del ‘Poggio degli Ulivi’ – appena un minuto dopo il fischio d’inizio, il rientrante capitan Aquino si è accasciato al suolo, per un risentimento muscolare, col ‘delfino’ Delle Monache che non si è fatto scrupolo di approfittarne, per depositare la palla dell’1-0 alle spalle di Saio.

Vane sono state le concitate proteste dei blucerchiati, che non sono certo servite ad indurre all’annullamento, il direttore di gara aquilano, signor Pezzopane.

E così, sostituito Aquino con Niccolò Samotti (prelevato questa estate da Pordenone), i giovani doriani ci hanno messo un po’ a raccapezzarsi, gelati dalla doccia fredda iniziale, ma anche da quel peperino che si è dimostrato essere il diciassettenne Marco Delle Monache, indiscusso protagonista della prima parte della gara.

Fortuna e terna arbitrale, non hanno aiutato, poi, la Samp quando, poco prima della mezz’ora, una rete del ‘corvo’ Di Stefano è stata annullata per un fuorigioco, che avrebbe meritato la rivisitazione al VAR, purtroppo non previsto in Primavera.

Ci ha pensato comunque la classe cristallina di Lorenzo Malagrida, a far pervenire la Samp al pareggio… il ragazzo di Pietra Ligure (prelevato da Invernizzi nel Vado, quando ancora era ‘in erba’) con un lampo ha addomesticato, al 38°, il pallone – su azione di calcio d’angolo, battuto da Migliardi – e lo ha scaraventato, con un destro ficcante, alle spalle del portiere abruzzese, Servalli.

Nel Pescara di buoni giocatori, c’è anche Chiarella, una bella ala destra, oggi molto ispirata, che ha costretto spesso la Samp sulla difensiva, se non che – come spesso capita – su un perfetta ripartenza (quelle che piacevano tanto al ‘mago’ Helenio Herrera), ci ha pensato l’altro Lorenzo blucerchiato, quel Di Stefano che ha il goal nel sangue (già 11 quest’anno) e che pertanto, al 44°, ha ribaltato il risultato, con un tiro dei suoi, sia pur sfruttando una deviazione del possente difensore Madonna.

Il 2-1, con cui si è presentata in campo ad inizio ripresa, ha consentito alla Samp di amministrare cinicamente il risultato, come sanno fare le grandi squadre, pronte a rilanciare l’azione ed a concretizzarla, come ha rischiato di fare, diventando ‘el hombre del partido’, Malagrida, al 55°, quando – accentrandosidalla sinistra – è andato a chiamare alla super parata Servalli, aiutato anche dalla base del palo alla sua destra.

A metà del secondo tempo, ad un paio di cambi fatti nel Pescara da mister Iervese (Amore e Lazcano, al posto di Napoletano e Dino Mehic, uno dei gemelli bosniaci – Amer, l’altro – che ci sono piaciuti), Tufano ha risposto buttando nella mischia Montevago per Pozzato, facendo capire alla truppa che l’obiettivo era ‘vincere’.

L’occasione migliore degli abruzzesi se l’è procurata lo stopper Madonna, all’80°, portandosi la palla avanti, al limite dell’area, con un gamba tesa impossibile da non fischiare, ma la sua successiva conclusione non ha inquadrato lo specchio della porta difesa dal sempre attento Saio.

Finisce 2-1 per la Samp, una perfetta prova di cinismo, quello che solo i ‘big’ hanno nel DNA… quello che serve per arrivare ai play off e per affrontare senza remore il derby nel prossimo match.

Pescara (4-3-3): Servalli; Postiglione (dal 68° Staver), Madonna, Scipione, Longobardi (dal 68°Colazzilli); Kuqi, D: Mehic (dal 67° Lazcano), A. Mehic; Chiarella, Napoletano (dal 67° Amore), Delle Monache (dall’80° Salvatore).

A disposizione: Di Carlo, Barretta, Palmentieri, Stampella, Mandrone, Scipioni.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Paoletti, Aquino, Villa; Somma, Pozzato (dal 60° Montevago), Bonavita, Bianchi, Migliardi; Malagrida (dall’84° Porcu), Di Stefano.

A disposizione: Ragher, Tantalocchi, Dolcini, Polli, Chilafi, Leonardi, Musso, Conti.