Sampdoria, mini abbonamenti per riempire Marassi ma già a Udine serve reagire - Genova 24

Se la Sampdoria sarà quella vista a Bergamo nelle prossime giornate, servirà davvero tutto il sostegno del pubblico di Marassi per svegliare la squadra dal torpore di lunedì sera. A questo proposito, la società ha varato mini abbonamenti per le ultime cinque partite casalinghe. L’obiettivo è riempire lo stadio e dare la giusta carica alla squadra, ancora impelagata nella lotta per non retrocedere. A Udine, però, sarà la squadra a dover dimostrare di aver cambiato passo.

Appello ai tifosi

Le note vicende che hanno coinvolto Massimo Ferrero e gli ultimi anni di contestazione nei confronti della società hanno, dati alla mano, raffreddato il pubblico doriano. Nella classifica stilata da Transfermarkt, la Sampdoria risulta essere la squadra con il peggior rapporto tra numero di posti disponibili allo stadio e spettatori presenti. L’iniziativa degli abbonamenti si iscrive nel programma del presidente Marco Lanna volto a sanare il rapporto tra club e piazza.

Scontri diretti fuori, big match in casa

La partita di sabato sarà più importante per la Sampdoria, visto che le due squadre sono appaiate a quota 26 in classifica ma i friulani hanno disputato due partite in meno. Per prepararla, Giampaolo non ha avuto molto tempo: il calendario spezzatino ha infatti costretto la Samp a giocare il posticipo del lunedì e subito dopo l’anticipo del sabato. Forse anche per questo, l’allenatore ha subito chiesto di dimenticare in fretta la partita di Bergamo per sintonizzarsi immediatamente sul canale “Udinese”.

Sia con l’Udinese sia nella trasferta seguente a Venezia, la Sampdoria dovrà per forza di cose fare punti, per evitare che i lagunari e il Cagliari accorcino o, nella peggiore delle ipotesi, scavalchino i blucerchiati. Le due partite in casa contro Juventus e Roma sono sulla carta proibitive per la Sampdoria vista con l’Atalanta. Anche per questo la società prova a riempire qualche seggiolino in più.