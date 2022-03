Sampdoria Futsal, sedicesimo risultato utile consecutivo: 4-8 a Villorba - Genova 24

Villorba. La capolista Sampdoria travolge il Villorba, ritrova i tre punti e centra il sedicesimo risultato utile consecutivo. La compagine guidata da Francesco Cipolla interpreta nel migliore dei modi l’ostico ed insidioso impegno in terra trevigiana ed allunga momentaneamente in vetta alla graduatoria, in virtù del sorprendente pareggio interno del Città di Mestre e del turno di riposo osservato dal Gisinti Pistoia.

Tra le file doriane, prestazioni maiuscole per il pivot brasiliano Lucas Vizonan e il difensore Simone Foti. Quest’ultimo, in particolare, sta attraversando uno straordinario momento di forma. A conferma di ciò, contro la compagine guidata da Alessandro De Martin, il ventiquattrenne blucerchiato ha messo a referto una splendida tripletta ed ha contribuito significativamente al successo dei suoi.

“Abbiamo approcciato benissimo al match – ha dichiarato a margine dell’incontro il trainer blucerchiato, Francesco Cipolla -. Già prima della rete di Vizonan che ha sbloccato la gara, avevamo creato numerose occasioni per segnare. Dopo esser andati al riposo avanti di tre reti, in avvio di ripresa abbiamo incrementato sensibilmente lo score e di fatto abbiamo archiviato anzitempo la pratica. Ritengo, dunque, sia stato un successo meritato e molto importante, che ci consente di allungare la nostra straordinaria striscia di risultati utili e di mantenere ben salda la vetta della classifica”.

Il tabellino:

FUTSAL VILLORBA – SAMPDORIA FUTSAL 4 – 8 (pt 0 – 3)

Futsal Villorba: Verdicchio, Vailati, Tres, Del Gaudio, Hasaj; Madu, Favaro, Della Bianca, Brunetti, Gaudino, Tenderini, Venier. All. De Martin.

Sampdoria Futsal: Juninho, Ortisi, Sviercoski, Salamone, Vizonan; Foti, Gargantini, Vega, Totoskovic, Floresta, Rossini, Politano. All. Cipolla.

Arbitri: Francesco Aufieri (Milano), Matteo Mazzoni (Ferrara);

crono: Vincenzo Di Girolamo (Milano).

Marcatori: pt 9’23” Vizonan (SAM), 12’37” Foti (SAM), 18’44” Foti (SAM); st 2’00” Vizonan (SAM), 7’29” Salamone (SAM), 10’00” Tenderini (V), 11’30” Ortisi (SAM), 12’00” Tenderini (V), 12’06” Foti (SAM), 13’22” Tenderini (V), 16’23” Juninho (SAM), 18’30” Madu (V).

Note: ammoniti Vailati (V), Tenderini (V), Totoskovic (SAM).