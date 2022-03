Sampdoria: freddezza da Serie A, Sabiri ancora protagonista - Genova 24

La Sampdoria conquista tre punti di piombo contro il Venezia. La vittoria per 2 a 0 di oggi rappresenta forse il decisivo scatto salvezza degli uomini di Giampaolo, che altrimenti si sarebbero visti risucchiare nei bassifondi.

L’approccio alla gara del “Penzo” è stato positivo: la squadra ha provato fin da subito a fare la partita contro un Venezia che ha impensierito la retroguardia doriana soltanto in un paio di occasioni nell’arco di tutta la partita.

La Sampdoria ha fatto valere la caratura superiore dei propri interpreti punendo due errori in costruzione abbastanza banali del Venezia. Se il Venezia ha commesso due pasticci “da Serie B”, la Samp ha dimostrato freddezza “da Serie A”. Questa, forse, la miglior sintesi di una partita che ha messo in evidenza le differenze anche sulla carta delle due squadre.

La mossa che a posteriori è risultata decisiva è stato l’inserimento di Sabiri dal primo minuto. Dopo la punizione vincente contro la Juventus, seppur valida solo per la classifica marcatori, il classe 1996 è risultato decisivo in occasione delle due reti segnata. È stato lui, infatti, a rubare in avanti i due palloni da cui sono scaturite le due reti di Caputo. Oltre a questo, che è già tantissimo, una partita sempre nel vivo del gioco. Se Caputo fosse stato freddo come nel primo tempo anche nel finale, ci sarebbe stato anche un assist da inserire nelle statistiche di Sabiri.

Buona anche la prova di Candreva: non è stato pericoloso in zona offensiva, visto il ruolo di mezzale in cui viene impiegato da Giampaolo, ma ha dimostrato di essere eccome sul pezzo rincorrendo gli avversari e provando a verticalizzare non appena possibile. Nessun contraccolpo dopo il rigore fallito sabato scorso contro la Juventus.

La Sampdoria può così affrontare la sosta con più serenità e prepararsi al meglio alla sfida casalinga contro la Roma.