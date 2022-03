Sampdoria, così non va: nel 2022 nessuna ha fatto peggio in Serie A - Genova 24

Genova. Doveva essere la sfida del rilancio, ma dopo appena 12 minuti è diventata il manifesto delle enormi difficoltà palesate da una Sampdoria ancora una volta apparsa inconcludente e a tratti priva del necessario mordente. Questo in estrema sintesi il riassunto del match andato in scena oggi pomeriggio dalle ore 15:00, una gara che ha visto prevalere l’Udinese con il risultato di 2-1.

La prestazione offerta dai blucerchiati con i friulani ha dunque confermato quanto constatato nel post partita del match perso contro l’Atalanta, ovvero l’impressione che Giampaolo non solo non sia ancora riuscito a dare realmente una svolta alla stagione della Sampdoria, ma che al momento si trovi lui stesso in difficoltà.

Sicuramente contro l’Udinese Quagliarella e compagni ci hanno provato maggiormente reagendo abbastanza bene in seguito al doppio svantaggio, tuttavia il risultato finale ha confermato come, lavorare sull’approccio alle sfide, sarà fondamentale in vista dei prossimi impegni.

Adesso la Sampdoria sarà chiamata ad affrontare prima la Juventus (sabato prossimo al Ferraris alle ore 18:00) e poi il Venezia, quest’ultimo match cruciale in chiave salvezza.

Invertire il trend che ha visto i blucerchiati perdere sette volte in campionato (su nove match disputati, nessuna ha fatto peggio, ndr) nel 2022 sarà quindi fondamentale per la squadra di Giampaolo, tecnico chiamato a trovare una via d’uscita da una situazione davvero complessa.