Sampdoria: convincere e provare a vincere con la Juve in vista di Venezia - Genova 24

La Sampdoria è attesa da due partite diverse ma allo stesso modo importanti in chiave salvezza prima della sosta per gli spareggi mondiali della Nazionale. Oggi a Marassi contro la Juventus, imbattuta da novembre in campionato, l’obiettivo è far quei punti “extra” che poche rivali potranno assicurarsi. Contro il Venezia tra sette giorni, invece, sarà imperativo vincere.

La sfida contro i bianconeri si presta a diverse chiavi di lettura. In primo luogo, la squadra dovrà cercare di fare risultato e non mostrarsi arrendevole come a Bergamo. Se c’è una cosa che ci ha insegnato questo campionato è che non è scontato che le grandi battano le piccole. Tuttavia, visto che una sconfitta contro i bianconeri si può mettere in conto, sarà importante vedere l’atteggiamento e lo spirito con cui la Samp affronterà la partita. Un aspetto non da poco in vista dello scontro salvezza contro i lagunari di Zanetti.

La Sampdoria arrendevole, svampita e senza idee vista contro l’Atalanta era stato il presagio nefasto dell’inizio orribile contro l’Udinese la giornata dopo, con i friulani che si erano portati sul 2 a 0 dopo appena dodici minuti di gioco.

Così Marco Giampaolo alla vigilia del match: “La Juventus è una squadra che sa prendersi le cose che deve prendersi all’interno di una partita, lo dicono la sua storia e il campionato che sta conducendo fino a questo momento. Dopo un inizio così così, Allegri l’ha rimessa sulla rotta giusta e in questo momento è una squadra consapevole, forte ma io mi appello sempre alla prestazione e al collettivo, come dico sempre ai miei ragazzi. Non possiamo affrontarli sul piano individuale, né tantomeno fare una prestazione non all’altezza della situazione perché il livello di attenzione in queste partite non può mancare”.

Lato formazione, la Samp dovrebbe scendere in campo con la difesa a quattro, con Bereszinsky, Yoshida, Colley e Augello davanti a Falcone. Il centrocampo dovrebbe essere a rombo, con un tra Ekdal e Rincon nel ruolo di play davanti alla difesa e Thorsby e Candreva ad agire come incursori. Ballottaggio Sensi – Sabiri sulla trequarti a sostegno di Caputo e Quagliarella. La perplessità sul ruolo di Candreva, punto di forza della squadra di D’Aversa sulla fascia, permane visto che risulta “sacrificato” a favore del modulo più congeniale al tecnico.