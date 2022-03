Sampdoria, Candreva mezzala: con il modulo di Giampaolo quasi dimezzata la media goal - Genova 24

Antonio Candreva è stato l’uomo in più della Sampdoria in questa stagione complicata. C’è il suo zampino in quattordici delle trentasette reti siglate: sette i goal realizzati e dieci gli assist vincenti. Numeri che sarebbero importanti anche per un attaccante, ma che acquisiscono ancor più valore se portati in dote da un centrocampista. Tuttavia, nelle ultime uscite l’ex Inter non è apparso scintillante come in numerose occasioni. Colpa del ruolo?

Da quando è arrivato Marco Giampaolo, infatti, Candreva ha abbandonato la sua collocazione naturale sulla fascia per essere impiegato come mezzala. Domenica contro la Juventus è risultato evidente come sia uno “spreco” costringere un giocatore con la sua gamba e la sua qualità a provare la giocata negli angusti spazi del cerchio di centrocampo. Poi, è arrivato anche l’errore dal dischetto. Non una prova inconfutabile, ma di certo un possibile indizio di un malessere o di poca serenità.

Sotto la gestione di Roberto D’Aversa, lo score realizzativo era di quasi un goal ogni tre partite (sei reti in ventuno presenze) mentre con Giampaolo è arrivata soltanto una rete in sei gare. La media degli assist a partita, invece, premia seppur di poco la gestione dell’attuale tecnico, grazie a tre passaggi vincenti contro i sette della precedente gestione. Tuttavia, Candreva è entrato nel tabellino soltanto in occasione delle due vittorie ottenute con Giampaolo, contro Sassuolo ed Empoli.

La prima parte di campionato ha dimostrato come Candreva possa rappresentare un fattore chiave per ottenere risultati positivi. Giocando sulla fascia, è spesso risultato uno dei migliori in campo riuscendo a determinare in più occasioni. La Sampdoria si gioca la salvezza in queste ultime giornate e molto dipenderà anche dall’esito della prossima partita, contro il Venezia. La risposta, come si suol dire, la darà il campo ma viene spontaneo chiedersi il senso di sacrificare una delle poche certezze di una stagione travagliata per riproporre un 4-3-1-2 nel quale anche Thorsby, altro pezzo pregiato, non sembra trovarsi perfettamente a proprio agio.