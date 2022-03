Sabato allo Zapata un concerto per acquistare un'ambulanza pediatrica da destinare alle zone di guerra - Genova 24

Genova. Si chiama “Oi fatti un’ambulanza” il progetto autonomo, indipendente e autogestito, nato tra Genova, Milano e Torino, e che ha come obbiettivo l’acquisto di un’ambulanza pediatrica da destinare alle zone di guerra.

E’ proprio nell’ambito di questo progetto che sabato 26 marzo a partire dalle 22 al centro sociale Zapata di via Sampierdarena si terrà un concerto – ingresso a 10 euro e possibilità di cena vegana dalle 19 su prenotazione – per raccogliere fondi.

“Raccogliere fondi e promuovere il progetto – dicono gli organizzatori – nel modo che ci viene più semplice e spontaneo possibile, ovvero attraverso la nostra musica e la nostra cultura, che è quello che ci ha sempre tenuto uniti”.

Sul palco si alterneranno Dalton, Tacita e The Linquents. “I 10 € che vi chiediamo alla porta non sono un semplice biglietto per un concerto, ma il contributo al sostentamento di questo grande progetto! Ogni centesimo verrà destinato alla cassa per l’acquisto dell’ambulanza e ai rimborsi spese destinati alla band, che anzi ringraziamo per essersi resi così disponibili e entusiasti nel partecipare”.

Questo sarà solo il primo di una lunga serie di appuntamenti ed eventi in città nell’ambito di “Oi fatti un’ambulanza”. Ancora non è stato deciso a quale territorio colpito dalla guerra nel mondo sarà destinato il mezzo di soccorso. In questo momento, oltre alla situazione di conflitto in Ucraina, ci sono molte altre popolazioni civili afflitte dalle guerre. “La destinazione sarà decisa una volta raccolti i soldi insieme alle associazioni con con cui stiamo collaborando“, spiegano dallo Zapata.