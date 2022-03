Rsa Celesia, la Fials: "Carenza di organico ormai cronica da un anno" - Genova 24

Genova. La Fials denuncia la carenza di personale infermieristico e oss nell’Asl 3.

“Non c’è struttura che non stia subendo una qualche riduzione di organico sotto forma di mancate sostituzioni delle assenze, oppure, casi più gravi, sotto forma di mancata sostituzione di lavoratori che vanno in pensione” si legge nella nota sindacale.

In particolare i segretari Mario Iannuzzi e Anna Maria Spiga hanno evidenziato che alla Rsa del Celesia la carenza di organici sta diventando cronica: “Non sono stati sostituiti cinque operatori (diurnisti e turnisti), trasferiti altrove o pensionati e di conseguenza l’organico risulta oggi gravemente carente”.

Possibile che la direzione aziendale e distrettuale non si renda conto che sta scaricando contraddizioni inaccettabili sulle spalle dell’utenza e dei lavoratori? Si domandano i sindacalisti Fials.

Nella Rsa Celesia (mantenimento e riabilitazione), operavano 7 turni in coppie di due operatori a cui si aggiungono i coordinatori e il personale diurnista e h12, ricorda la Fials. “Da oltre un anno, e di recente in maniera ancora più pesantemente frequente, gli operatori devono farsi carico di sopperire alla mancanza dei colleghi. La cosa è insostenibile e inaccettabile e non può certo proseguire all’infinito. Per motivi noti e legittimi non è neppure garantita la presenza costante di un coordinatore. Ma non può essere che anche a questa assenza debbano sopperire i colleghi sopportando continue disfunzioni e sobbarcandosi gratuitamente compiti che non sono i loro”.

Le conseguenze, sottolinea il sindacato, ricadono su tutta l’organizzazione dell’assistenza con frequente ricorso al lavoro straordinario, al cambio dei turni. Spesso, soprattutto nei festivi, la carenza è tale (per esempio in caso di malattia ) che in Rsa restano in servizio 2 oss e 1 infermiere. Un rapporto sotto i minimi previsti per i servizi essenziali garantiti.

“Nel giro dei cambi turni finalizzato a tamponare la situazione alcuni operatori si ritrovano a rimetterci le indennità di turno. Tutta questa situazione va risolta con urgenza” dicono Iannuzzi e Spiga.

“Possibile che nessuno trovi una soluzione? Possibile che le disfunzioni della direzione aziendale debbano ricadere sulle spalle dei lavoratori? Per quanto esposto attendiamo, in tempi rapidi i dovuti riscontri. Ci riserviamo ogni eventuale intervento di tutela nelle sedi preposte”.