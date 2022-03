Rivarolo, tre cuccioli di cane abbandonati in una scatola: ora sono al canile municipale - Genova 24

Genova. Erano tre batuffoli i cuccioli trovati ieri in una scatola di cartone abbandonata per strada in zona Torbella, a Rivarolo, in Valpolcevera.

I tre cagnolini, labrador meticciati con pitbull, di circa un mese, sono stati trovati da due giovani che ne hanno sentito i latrati. Suono che sembrava quasi il pianto di un bambino.

I ragazzi si sono avvicinati alla scatola e hanno trovato la sorpresa. Hanno quindi chiamato il 112 che li ha indirizzati verso la Croce gialla veterinaria, subito giunta sul posto.

I cani sono stati presi in carico dalla pubblica assistenza e portati al canile municipale di Monte Contessa dove i volontari dell’associazione Una si occuperanno dei cuccioletti.

Una volta espletate le pratiche burocratiche, superato un periodo di quarantena e risolte le necessarie profilassi, i tre cagnolini – come gli altri cani al canile – potranno essere adottati.

Ricordiamo che l’abbandono di animale domestico è un reato perseguito dalla legge (articolo 727 del codice penale) e punito con l’arresto fino a un anno o un’ammenda da 1000 a 10mila euro.