Riunita la cabina di regia della logistica del Nord Ovest, Benveduti: "Razionalizzare i cantieri autostradali" - Genova 24

Genova. “Adeguate, sicure ed efficienti infrastrutture. Si riassume così il laconico grido di dolore che ciclicamente sentiamo ripetere dagli operatori economici del Nord-Ovest e che, nella nostra funzione di amministratori pubblici territoriali, non possiamo far altro che portare ancora una volta all’attenzione dei più alti tavoli istituzionali. Viaggiare sulle nostre autostrade, specie quelle liguri, è oramai da troppo tempo divenuto un girone dantesco imprevedibile che mal si concilia con la programmazione dei traffici che si muovono da e per le nostre regioni”. È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, al termine della cabina di regia per la logistica del Nord Ovest.

“In un momento di importanti investimenti sulle infrastrutture ferroviarie e portuali, crediamo sia opportuno lanciare un ulteriore messaggio di speranza per i nostri agenti, spedizionieri, imprenditori, oltreché cittadini, ponendo un freno ai continui disagi provocati dai cantieri e razionalizzandone finalmente il lavoro in ottica, non di ottimizzarne l’impatto sulla società gestore, bensì sul restante mondo economico e civile”, aggiunge.

“In azione congiunta con i colleghi di Regione Lombardia e Regione Piemonte – gli assessori Claudia Terzi e Marco Gabusi – ribadiremo al ministro con una lettera congiunta la necessità di razionalizzare gli interventi di manutenzione straordinaria delle autostrade”, conclude.