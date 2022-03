Ritorna FlorArte Arenzano, arte e natura nella Serra Monumentale di Villa Negrotto Cambiaso - Genova 24

Arenzano. Riapre la Serra Monumentale, chiusa al pubblico da oltre due anni, per ospitare la nuova edizione di FlorArte Arenzano, evento che da vent’anni lega il mondo dell’arte al florovivaismo, con un format completamente rinnovato dedicato all’ecosostenibilità, creatività artistica e cultura. L’evento era nato nel 1999 per valorizzare lo straordinario parco storico di Villa Negrotto Cambiaso e la Serra Monumentale, elegantissima struttura déco di vetro e ferro color verde pastello, tra le più importanti in Liguria.

Sarà Francesco Musante, amatissimo artista ligure, il protagonista dell'”omaggio al Maestro” all’interno della Serra Monumentale, con una personale di opere originali che ne racconteranno la poetica.

Il logo, disegnato da lui in esclusiva per l’edizione 2022 diffonde su FlorArte fiori e bellezza, in sintonia con lo spirito della manifestazione.

L’ambientazione florovivaistica che accompagnerà la mostra, a tema “Come un sogno“, sarà curata da Simonetta Chiarugi, sui social @aboutgarden, facendo rivivere per tre giorni la belle époque della Marchesa Matilde Negrotto Cambiaso, ultima proprietaria del Castello e del Parco, grande appassionata di piante. Protagonista sarà la sua amatissima Rosa Old Blush che, ancora oggi, profuma i viali del Parco.

La mostra mercato florovivaistica allestita nel Parco offrirà al pubblico la possibilità di conoscere, apprezzare ed acquistare il meglio delle piante da frutto e da giardino di stagione, fiori e frutti antichi, spezie e profumi proposti da vivaisti.

Saranno presenti stand enogastronomici del circuito dei Gustosi per Natura, produttori locali ed eccellenze del territorio. Non mancherà una selezione di artigianato di qualità.

Un programma di attività ricchissimo per i tre giorni: laboratori dedicati all’arte e alla botanica per bambini e adulti, conferenze su arteterapia ed architettura del paesaggio, il Percorso dell’Arte, presentazione di libri, degustazioni, visite guidate curate dall’Ente Parco Beigua e il “Flower Music Festival” che diffonderà la musica nel Parco, con un piccolo cammeo per celebrare il 25 aprile.

FlorArte ad oggi ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria, del Parco del Beigua, della Città Metropolitana di Genova ed è “Evento Partner” di Euroflora 2022.

Il programma e tutte le informazioni sono disponibili sul sito florartearenzano.com