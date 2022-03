"Rispetto per gli infermieri", la protesta di Nursing up davanti alla sede della Regione Liguria - Genova 24

Genova. Protesta questa mattina a Genova con i camici bianchi indosso e i cartelli con la scritta “rispetto” davanti al palazzo della Regione Liguria da parte degli infermieri per sensibilizzare i genovesi. Il presidio è stato indetto in vista dello sciopero nazionale, proclamato per l’8 aprile.

“Dopo due anni di pandemia le promesse fatte agli infermieri e ai professionisti sanitari sono state disattese – spiega il responsabile regionale, Enrico Boccone – abbiamo avuto un timido segnale dal Ministro della Sanità, che ha stanziato un’indennità infermieristica, che è stata però inglobata nella contrattazione per il contratto. Quello che manca è una valorizzazione di figure che sono il motore della sanità italiana, professionisti laureati per i quali non c’è una considerazione adeguata”.

Nursing up denuncia anche il fenomeno delle aggressioni nei pronti soccorso: “Chiediamo azioni concrete come il ripristino dei posti di polizia, o almeno una vigilanza privata – conclude – che possa fare da deterrente”.