Riscaldamento illegale: sequestrate 60 tonnellate di pellet 'clandestino' con false certificazioni - Genova 24

Genova. Due aziende operanti nella Valle Scrivia e nella Val Polcevera, sono finite nei guai per aver prodotto o commercializzato pellet “fuorilegge”. I militari della Guardia di Finanza, infatti, dopo tre distinte operazioni hanno sottoposto a sequestro un intero impianto di produzione, insieme ad oltre 60 tonnellate di pellet già pronto diviso in 4200 sacchi da 15 chili l’uno.

In un primo caso, dove il pellet sarebbe stato prodotto e commercializzato con falsi marchi di qualità, oltre al sequestro dell’impianto di produzione e del pellet trovato in azienda, è arrivata anche la segnalazione di due imprenditori alla Procura della Repubblica di Genova per “Frode nell’esercizio del commercio”.

Negli altri casi invece, i finanzieri avrebbero intercettato due distinti carichi di pellet provenienti dall’estero, i quali, venivano commercializzati senza l’apposizione delle informazioni minime previste dal Codice del Consumo. All’atto dell’accesso, presso l’azienda sanzionata e segnalata alla locale Camera di Commercio, veniva anche trovato un soggetto intento ad eseguire attività di lavoro completamente “in nero” il quale, dopo aver tentato di allontanarsi per non essere scoperto, veniva prontamente fermato ed identificato dai finanzieri.

“Le citate operazioni rappresentano un ulteriore sforzo profuso dalla Guardia di Finanza – si legge nella nota stampa – la quale è sempre attenta a contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza”.