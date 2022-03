Riqualificazione via Cornigliano, pubblicato il bando per gli indennizzi alle imprese - Genova 24

Genova. Il progetto di riqualificazione di Via Cornigliano – che come Confcommercio Genova insieme al CIV Cornigliano abbiamo seguito fin dalla partenza – ha l’obiettivo di migliorare la vivibilità per i residenti, creare nuovi spazi verdi , nuova illuminazione, nuovo arredo urbano e molto altro.

“E’ necessario rilevare – dichiara Massimo Oliveri Presidente del civ Cornigliano che questi anni sono stati estremamente complicati. Purtroppo la tragedia del ponte Morandi, la pandemia e il forte impatto del cantiere, che sappiamo portare ad una riqualificazione, ma che è durato più del dovuto con una cantierizzazione soffocante, hanno inferto alle nostre attività commerciali un duro colpo”.

“Il nostro civ con a fianco Confcommercio ha portato avanti un incessante lavoro per manifestare questo disagio e, finalmente, grazie ad un impegnativa opera di concertazione con le istituzioni, viene predisposta una misura che non ripaga quanto sofferto, ma dà un po’ di fiato alle nostre imprese”.

Infatti prosegue Oliveri , insieme a Confcommercio, ci si è battuti per far inserire nel “Regolamento per la concessione di sovvenzioni da parte del Comune di Genova “ anche indennizzi alle imprese per danni dovuti a prolungamenti di lavori nei cantieri e, proprio grazie a tale normativa recepita dal Comune, è stato possibile ottenere la pubblicazione di un bando proprio per le imprese di Cornigliano che hanno sopportato tali disagi.

Paolo Odone – presidente Confcommercio – conclude ringraziando gli assessori Bordilli e Piciocchi con i quali si è lavorato a lungo ; lavoro che è culminato con la pubblicazione di un bando che vuole essere di sostegno per una rinascita delle attività di Cornigliano che tanto hanno patito durante questi anni e che , speriamo a brevissimo, possano trarre beneficio da una zona totalmente riqualificata .