Rimessa Staglieno, assemblea pubblica rinviata al 23 marzo: ci sarà l'assessore Campora - Genova 24

Genova. È stata rinviata al 23 marzo l’assemblea pubblica sul progetto di ampliamento della rimessa Amt di Staglieno che prevede anche la costruzione di un parcheggio di interscambio su tre piani e una serie di espropri che il Comune ha tuttavia smentito. A renderlo noto è il comitato di quartiere presieduto da Raffaella Capponi al quale hanno aderito oltre 500 residenti di via Vecchia e dintorni. Il ritrovo sarà sempre alla società di mutuo soccorso Unione di via Caderiva.

L’incontro era stato annunciato il 16 marzo ma l’appuntamento è stato spostato di una settimana su richiesta dell’assessore alla Mobilità Matteo Campora, che in questo modo ha confermato la propria presenza. All’assemblea erano stati invitati anche il sindaco Marco Bucci, gli assessori Pietro Piciocchi e Simonetta Cenci, e il presidente del Municipio Media Valbisagno Roberto D’Avolio.

Rinviata a data da destinarsi anche la commissione consiliare chiesta con urgenza dalla consigliera del Pd Cristina Lodi. In calendario, nonostante le proteste della minoranza a Tursi, è stata fissata per questa settimana (18 marzo) una seduta sui progetti di riqualificazione dell’ex batteria di Granarolo, recentemente occupata da giovani di area anarchica e quasi subito sgomberata su pressioni degli abitanti e degli esponenti della Lega.

Gli abitanti si oppongono anzitutto alla costruzione del parcheggio d’interscambio da 641 posti che, con un’altezza complessiva di 15 metri, “porterebbe solo traffico, smog e toglierebbe luce e valore alle case circostanti”, e puntano il dito contro il piano di espropri contenuto nel progetto consultabile online nonostante il passo indietro annunciato da Campora. In realtà l’intenzione del Comune sarebbe ancora quella di trattare sul punto, considerato che gli indennizzi derivanti dal Pris sarebbero superiori al valore di mercato degli immobili e alcuni residenti potrebbero preferire un trasloco.

L'area cerchiata in rosso è quella interessata dalle possibili demolizioni

A essere coinvolti sarebbero i primi cinque civici stretti tra l’attuale deposito, che andrà sostanzialmente demolito e ricostruito, e il tracciato di via Vecchia, l’angusta strada che corre parallela a via Bobbio. Al posto di questi palazzi, come emerge sia dalle planimetrie sia dalla relazione generale sullo studio architettonico, dovrebbe sorgere la nuova palazzina dedicata a uffici e servizi.