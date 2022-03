Rimessa Gavette, Rossetti (PD): "Finalmente la giunta ha attivato la procedura del Pris per la riqualificazione" - Genova 24

Genova. “Finalmente la Giunta regionale ha attivato la procedura del Pris per la riqualificazione dell’autorimessa di Gavette. Un primo passo verso la tutela dei cittadini per un progetto che non è mai stato sottoposto, nonostante il forte impatto sul territorio, né al consiglio comunale né la Municipio della Media Valbisagno” spiega il consigliere regionale del partito democratico Pippo Rossetti dopo la delibera di Giunta che attiva il Priss per la riqualificazione della rimessa di Gavette.

E continua: “Si tratta di un opera che prevede espropri e disagi per la vita delle persone che vivono nella zona. Per questo ci auguriamo che le persone che rientreranno nel Pris siano effettivamente tutte quelle che subiranno l’impatto dei cantieri”.

Poi conclude: “Certo, sarebbe stato utile un dibattito più ampio a priori, ma a questo punto, a maggior ragione, ci auguriamo che i disagi che si creeranno, come inquinamento acustico, traffico, taglio dei parcheggi per i lavori e l’effetto della nuova opera determinino un’azione seria e concreta all’interno della commissione del Pris”.