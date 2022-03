Rimessa Gavette, Giampedrone al Pd: "Pris attivato appena ricevuta documentazione dal Comune" - Genova 24

Genova. “La procedura del Pris per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell’autorimessa di Gavette a Genova è stata avviata non appena Regione Liguria ha ricevuto, dopo la richiesta, tutta la documentazione tecnica necessaria da parte del Comune”. Così l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in risposta al Partito democratico.

“Le procedure sono state seguite, come sempre, nel modo corretto – aggiunge l’assessore – e con grande rapidità vista non solo l’importanza del progetto, ma per rispondere in tempi celeri alle esigenze delle persone interessate. Da parte nostra l’attenzione alle necessità dei cittadini e delle attività commerciali è, come sempre, una priorità”.

“A riprova di tutto questo – conclude Giampedrone – sono state attivate tutte le procedure per la convocazione, già la prossima settimana, della prima riunione del comitato tecnico, a cui seguirà quello in seduta pubblica alla presenza dei cittadini interessati”.