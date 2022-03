Restringimento per lavori in via Mercati Generali, Sanna (Pd): "Valpolcevera bloccata nel traffico" - Genova 24

Genova. “Il restringimento di via Mercati Generali, l’unica via di accesso da Serra Riccò e Sant’Olcese per Genova e l’Autostrada, sta creando disagi da giorni alla Valpolcevera e i suoi cittadini. I lavori dovevano essere rapidi per la sostituzione di un guardarail, e adesso che il lavoro sembra terminato persiste il cantiere senza alcuna spiegazione”.

“Se a questa situazione sommiamo il restringimento della corsia nel tratto A7 in direzione Genova Ovest e il cantiere predisposto in uscita nello stesso casello, la situazione per i cittadini della Valle che ogni mattina si recano a Genova a lavoro sta diventando insostenibile, per non parlare della conseguente ricaduta sul traffico merci”.

“Abbiamo incontrato il Comune di Genova con Serrà Riccò e Sant’Olcese e il Municipio per vagliare insieme le migliori soluzioni per intervenire in tempi rapidi, perché si tratta di un problema per tutta la Valle”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna sui lavori che stanno interessando alcune tratte stradali in Valpolcevera