Recupero e valorizzazione dell'entroterra genovese, domani convegno a Tursi - Genova 24

Genova. Le vallate genovesi saranno protagoniste del convegno “Interventi per il recupero e la valorizzazione del territorio vallivo dell’entroterra genovese” che, dalle ore 9 alle 17 di domani giovedì 31 marzo, sarà ospitato nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

L’evento è organizzato dal Settore comunale Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate della Direzione Progetti per la Città con la collaborazione dell’assessorato al bilancio, lavori pubblici, manutenzioni e verde pubblico e dell’assessorato alla tutela e sviluppo vallate, commercio e artigianato.

Il meeting sarà aperto alle 9 dall’assessore al bilancio, lavori pubblici, manutenzioni e verde pubblico Pietro Piciocchi e dall’assessore alla tutela e sviluppo vallate, commercio e artigianato Paola Bordilli.

Dopo gli interventi del consigliere regionale Alessio Piana, presidente della commissione III Attività produttive, e del sindaco di Sant’Olcese Sara Dante, i lavori saranno aperti da Giorgio Grassano, responsabile del settore Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate che affronterà il tema: “La metodologia di intervento per il recupero del territorio collinare di Genova”.

Seguiranno contributi dei geologi Pietro Gabriele De Stefanis, Antonietta Franzè, Sara Bini e Stefano Bruzzone, di Gerardo Brancucci del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova e di Angela Gambardella e Aldo Daniele dell’Ordine degli Architetti di Genova.

Tra i principali argomenti trattati vi sarà l’Acquedotto storico della Valbisagno, oggetto anche di una relazione di Giovanni Zai, presidente del consorzio di associazioni che ne hanno cura. Il termine della prima sessione è affidato a Fausto Musso dell’ufficio del Verde, Direzione Facility Management.

I lavori pomeridiani saranno prettamente tecnici e, tra gli altri, coinvolgeranno il vicepresidente F.I.E. Emanuele Roccatagliata, il residente del CAI Regione Liguria Roberto Manfredi ed i rappresentanti di Zena Trail Builders Paolo Persich e Andrea Loleo. Alle 16.20 è prevista una tavola rotonda che chiuderà il convegno.

Programma del convegno:

ore 9,00: Pietro Piciocchi, Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico

ore 9,15: Paola Bordilli, Assessore alla Tutela e Sviluppo Vallate, Commercio, Artigianato, Grandi

Eventi e Centro Storico

ore 9,30: Alessio Piana, Consigliere Regionale

ore 9,45: Saluti del Sindaco di Sant’Olcese Sara Dante

ore 9,55: Geol. Giorgio Grassano, Responsabile Settore Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate del Comune di Genova – “La metodologia di intervento per il recupero del territorio collinare di Genova”

ore 10,10: Geol. Pietro Gabriele De Stefanis – “Gli interventi per il riassetto idrogeologico delle zone collinari: Intervento di riassetto idrogeologico del Rio Maggiore a Molassana”; Geol. Antonietta Franzè – “Intervento di riassetto idrogeologico e ambientale sull’area di civica proprietà tra via Brasile e via Campodonico a Bolzaneto”

ore 10,40: Gerardo Brancucci, Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova – “Proposte di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico”

ore 11,00: Arch. Angela Gambardella e Arch. Aldo Daniele dell’Ordine degli Architetti di Genova

ore 11,25: Dott. Stefano Bruzzone – “L’intervento di riqualificazione dell’Acquedotto Storico della Val Bisagno, I Lotto”

ore 11,40: Giovanni Zai Presidente del Consorzio Associazioni Acquedotto Storico Val Bisagno

ore 12,20: Geol. Sara Bini, Geol. Stefano Bruzzone – “Gli interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio vallivo genovese: Intervento di valorizzazione delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e collegamenti con la città e le varie vallate circostanti”

ore 12,50: Dott. Fausto Musso, Ufficio del Verde, Direzione Facility Management – “Gli interventi sul verde”

ore 13,10: Pausa

ore 14,10: Giorgio Grassano – “Allestimento di Parchi Geotecnici”

ore 14,25: Impresa Arrigo Gabbioni, Collaborazione per la ricerca di materiali innovativi in campo geotecnico

ore 14,40: Impresa Geobrugg, Collaborazione per la ricerca di materiali innovativi in campo geotecnico

ore 14,55: Impresa Metallurgica Ledrense, Collaborazione per la ricerca di materiali innovativi in campo geotecnico

ore 15,10: Segheria Legno Vivo Alta Valle, Collaborazione per la ricerca di materiali innovativi in campo ambientale

ore 15,25: Emanuele Roccatagliata, Vicepresidente F.I.E – “La collaborazione per il recupero e la manutenzione sulla rete sentieristica, Federazione italiana Escursionismo Liguria”

ore 15,40: Presidente CAI Regione Liguria, Roberto Manfredi – “Il recupero della sentieristica dell’Alta Via dei Monti Liguri nel genovesato”

ore 15,55: Zena Trail Builders, Paolo Persich, Andrea Loleo – “Allestimento e gestione mountain bike sui percorsi della sentieristica genovese”

ore 16,20: Tavola rotonda

ore 17,00: Conclusione dei lavori