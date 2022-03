Recco, al via i lavori sui marciapiedi in piazza Matteotti e in piazza Nicoloso da Recco - Genova 24

Recco. Partirà presto l’intervento di manutenzione straordinaria per migliorare lo stato del marciapiede in piazza Matteotti e in piazza Nicoloso da Recco, un progetto pensato anche nell’ottica di eliminazione delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

Il Comune di Recco ha portato a termine la gara d’appalto affidando i lavori all’impresa C.E.M.A. di Chiavari – con un investimento complessivo pari a 70 mila euro – che dovrà occuparsi della sostituzione delle attuali piastrelle con una nuova pavimentazione in pietra arenaria.

“Con queste opere di riqualificazione dei marciapiedi nel centro di Recco vanno avanti le attività che consentono di rendere la nostra città più accogliente e il contesto urbano commisurato alle esigenze di tutti i cittadini. Abbiamo stanziato queste risorse anche per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici rifacendo le tre rampe per disabili, con la realizzazione dei raccordi laterali per facilitare la salita e la discesa dal marciapiede” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.