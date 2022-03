Recco, 20 mila euro per la manutenzione del cimitero centrale e e delle strade - Genova 24

Recco. L’Amministrazione comunale ha impegnato circa 20mila euro in una serie di interventi di manutenzione straordinaria su tutto il territorio cittadino e nel cimitero centrale, per aumentare decoro, fruibilità e, soprattutto, sicurezza. In particolare i lavori edili programmati, realizzati per eliminare diverse situazioni di criticità sulle strada, riguarderanno la sistemazioni di griglie e chiusini smurati, di cordoli stradali danneggiati e la copertura di pericolose buche che con il tempo si sono formate sull’asfalto stradale.

Nel cimitero centrale invece sarà ristrutturato, con impermeabilizzazione della copertura, l’angolo di un corpo di loculi che presenta un consistente distacco di materiale, mettendo a rischio l’incolumità dei visitatori. Inoltre, utilizzando un piccolo escavatore, saranno rimossi accumuli di materiale lapideo che si sono formati in alcuni tratti di via Don Polleri e in via Ageno, un intervento necessario per favorire lo scorrimento delle acque piovane e per garantire la sicurezza stradale.

“L’Amministrazione comunale pone estrema attenzione a tutto il territorio, in particolare alle zone frazionali dove i detriti vanno prontamente rimossi perché potrebbero causare ostruzioni e allagamenti in caso di forti piogge. Il lavoro ci vede impegnati anche con una manutenzione costante e continua nei cimiteri cittadini” sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo.