Real estate, Comune di Genova e Regione Liguria protagonisti al Mipim di Cannes - Genova 24

Genova. Dopo una prima giornata dedicata all’incontro con gli investitori interessati allo sviluppo della città, anche oggi l’assessore all’Urbanistica e ai Progetti di riqualificazione Simonetta Cenci ha portato gli interessi di Genova al Mipim, la grande fiera internazionale in programma al Palais Des Festivals di Cannes dal 15 al 18 marzo 2022 e dedicata al mercato immobiliare, allo sviluppo territoriale e ai progetti di riqualificazione urbana, partecipando alla tavola rotonda “Urban development opportunities in great cities and regions”, moderata dall’economista Marco Leone.

Durante il suo intervento l’assessore Cenci ha descritto alcuni dei grandi progetti e interventi di rigenerazione urbana su cui l’Amministrazione sta lavorando: Waterfront di Levante, Hennebique, i progetti nell’ambito del P.i.n.qu.a (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) ovvero il recupero di alloggi di edilizia sociale, la rigenerazione delle zone di Prè e Ghetto e il Piano integrato per il Centro Storico-Caruggi.

«È un onore essere qui presente oggi – ha detto l’assessore Cenci -. In questi quattro anni abbiamo lavorato a lungo per la rigenerazione del nostro territorio e per la riqualificazione urbana. Genova è una città che vuole cambiare le modalità di relazione con gli investitori e proiettarsi in una operazione di rinascita: abbiamo creato il “Modello Genova” durante la ricostruzione di ponte San Giorgio e quel modello continuiamo ad applicarlo in ogni cosa che facciamo. Siamo alla ricerca di nuove forme di dialogo con gli investitori, di nuove forme di collaborazione che portino all’adozione di soluzioni condivise».

Inoltre, nel primo pomeriggio, nella sala Ruby del Palazzo delle Esposizioni di Cannes, l’assessore ha partecipato alla conferenza italiana “Development and opportunities of the italian market” moderata da Jacopo Dettoni, deputy editor di fDi Magazine – Financial Times, mettendo in evidenza il ruolo attrattivo e la visione urbanistica per il futuro di Genova: «Una città in movimento, dinamica, a cui si può ridare una collocazione strategica nel panorama delle grandi città internazionali attraverso la valorizzazione del territorio e del patrimonio paesaggistico».

Durante la kermesse, sotto il tema “Driving Urban Change”, l’assessore Cenci e lo staff del Comune di Genova, stanno incontrando potenziali investitori internazionali: anche quest’anno Mipim si conferma essere un’occasione esclusiva, riunendo gli operatori più influenti di tutti i settori del real-estate internazionale e offrendo una vetrina ineguagliabile a innumerevoli progetti di sviluppo e ricerca di capitali di oltre 100 Paesi provenienti da tutto il mondo.

Per la giornata di domani, giovedì 17 marzo alle ore 10.30, è prevista la presentazione del progetto di valorizzazione di Palazzo Galliera, durante l’incontro tematico dedicato all’housing dal titolo “Italian Gallery: Housing – Residential, Student, Senior and Social”, moderato del Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano Marialisa Santi.

Anche Regione Liguria, tramite Liguria International, partecipa al Mipim di Cannes, il più importante evento internazionale del mercato immobiliare. “Presiedere i principali eventi internazionali è importante, non solo per acquisire nuova visibilità, ma anche per cogliere le opportunità delle riaperture dei mercati esteri, riattivando le relazioni commerciali che la pandemia ha pesantemente indebolito – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Dopo gli interessanti contatti attivati a Dubai, sui quali lavoriamo già in maniera fattiva, grazie al lavoro di Liguria International siamo presenti alla collettiva di ICE al Mipim di Cannes, di cui fa parte anche il Comune di Genova, dando seguito al protocollo d’intesa firmato qualche giorno fa, per intercettare nuovi interessi e accompagnare potenziali investitori sul nostro territorio”.

In particolare, nella specificità dell’evento, sono state presentate importanti occasioni immobiliari liguri, quali il Waterfront e l’Hennebique di Genova, le aree industriali di Filse e altri edifici del patrimonio pubblico da dismettere e dedicare a nuove attività industriali, turistiche, commerciali e logistiche.