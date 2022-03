Rapinatori rintracciati grazie agli spostamenti del cellulare rubato: tre arresti - Genova 24

Genova. La polizia ha arrestato tre giovani di 17, 19 e 21 anni per rapina aggravata in concorso. La scorsa notte in via delle Ginestre, hanno infatti sorpreso alle spalle un 27enne, poi lo hanno bloccato e colpito con violenti pugni al volto per strappargli il cellulare, un anello e l’orologio.

Le urla del ragazzo hanno attirato l’attenzione dei condomini dei palazzi vicini che minacciando di chiamare le forze dell’ordine hanno messo in fuga i rapinatori. Gli agenti intervenuti sul posto, sono riusciti ad individuare i fuggitivi su un autobus grazie al tracciamento degli spostamenti del cellulare della vittima.

I tre, ancora affannati e agitati, con le mani gonfie e vistose tracce di sangue sul giubbotto di uno di loro, avevano addosso il cellulare e l’orologio della vittima.

Il Magistrato ha disposto che i due maggiorenni venissero accompagnati presso il carcere di Marassi mentre il 17enne presso un centro di prima accoglienza. La vittima è stata accompagnata in ospedale ed è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni.