Raffica di controlli dei carabinieri: 5 arresti e 3 denunce per spaccio e furto - Genova 24

Genova. I carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, tra il centro storico e Sampierdarena, hanno effettuato 5 arresti e 3 denunce.

In particolare, dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento, sono stati arrestati per spaccio di droga 3 cittadini senegalesi, di età compresa tra 20 e 50 anni, tutti già con precedenti di polizia, dopo essere stati sorpresi a cedere cocaina e hashish a giovani clienti.

Sempre per spaccio, è stato arrestato anche un 25 enne gambiano fermato mentre cedeva 10 grammi di hashish ad un marocchino.

Inoltre in via Gramsci, i militari hanno arrestato un tunisino di 20 anni, gravato da pregiudizi di polizia, intento a rubare un cellulare strappandolo dalle mani della proprietaria, una 22enne ecuadoriana. I militari lo hanno bloccato immediatamente perché si trovavano poco distanti.

E ancora, durante i controlli, i carabinieri hanno anche denunciato per furto in abitazione una coppia di stranieri, lei 20enne marocchina e lui 30enne senegalese, entrambi con pregiudizi di polizia, colti in flagranza di reato mentre, in salita del Prione, si introducevano all’interno di un immobile da dove stavano tentando di asportare monili e orologi.

Infine è stato denunciato anche un marocchino 25enne, per violazione della normativa sugli stranieri poiché sprovvisto del regolare permesso di soggiorno.