Racing Force Group: annata record per l'azienda con base a Ronco Scrivia - Genova 24

Ronco Scrivia. Risultati record nel 2021 per Racing Force Group. Ricavi +38% rispetto al 2020, margini a +67%. Proposto agli azionisti il pagamento di 1,7 milioni di euro di dividendi.

I ricavi ammontano a 46,7 milioni e rispetto al 2019, anno pre-pandemia, vedono un incremento del 27,5%.

Il risultato netto adjusted (ossia rettificato dalle componenti di natura straordinaria) è di 4,9 milioni (10,6% sui ricavi), mentre ebitda di 9 milioni (19,2% ebitda margin, +67% rispetto al 2020). Cala, e di molto, l’indebitamento netto: 0,7 milioni (era 15,5 milioni nel 2020). Il dividendo proposto è di 1,7 milioni (dps 0,07).

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha commentato: “Gli ultimi due anni hanno rappresentato una grande sfida per Racing Force Group. Subito dopo le acquisizioni di Bell e ZeroNoise a dicembre 2019, la pandemia ha reso più difficile l’ambizioso processo di integrazione dei diversi brand del nostro Gruppo. Ma grazie al duro lavoro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, alla loro dedizione e passione, oggi possiamo celebrare dei risultati record per il nostro Gruppo, con lo sguardo già rivolto al futuro. Siamo pronti a cogliere le nuove sfide di fronte a noi, consapevoli del grande potenziale di Racing Force”.

Il cda di Racing Force spa ha proposto all’assemblea di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari ad euro 1.812.595 euro come segue: 76.218 euro a riserva legale, in modo da raggiungere il quinto del capitale sociale; 1.663.021,50 euro a dividendi da distribuire, pari a euro 0,07 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2021 Euronext Growth Milan, il 16 maggio 2022, data di legittimazione a percepire il dividendo il 17 maggio 2022 e data di pagamento del dividendo il 18 maggio 2022.