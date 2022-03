Raccolta aiuti per i profughi, l'hub di piazzale Kennedy si sposta al chiuso della palazzina ex Q8 - Genova 24

Genova. Un altro tir di aiuti alla popolazione ucraina e lo spostamento del punto di raccolta di generi alimentari e di prima necessità nella palazzina ex Q8 della Foce. Sono le due novità più importanti comunicate oggi dal sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa sull’emergenza umanitaria in Ucraina che si è svolto in Sala Trasparenza.

Il sindaco Bucci ha informato che nelle ultime ore sono arrivate a Genova 50 persone censite dalla comunità ucraina. I profughi sono stati poi portati a Villa Bombrini per effettuare il tampone Covid.

Per quanto riguarda gli aiuti alla popolazione ucraina, oggi è partito il primo tir da 18 metri con generi alimentari e di prima necessità organizzato dalla Caritas insieme alla comunità ucraina.

Bucci ha dichiarato anche: “Come Comune di Genova siamo pronti a inviare un secondo tir ma non sappiamo quando potrà partire perché dobbiamo valutare al meglio la sicurezza del canale di arrivo”.

Per quanto riguarda il punto di raccolta dei generi alimentari e di prima necessità, “Sarà spostato nella Palazzina Ex Q8 alla Foce prima dell’ingresso della Sopraelevata. Questo cambio di posizionamento – ha precisato Bucci – è stato deciso per una maggiore facilità di stoccaggio del materiale”. I generi di prima necessità raccolti saranno poi mandati in un magazzino messo a disposizione dal Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto”.

Chi vorrà sostenere la popolazione ucraina potrà farlo senza portare fisicamente gli aiuti presso il centro di raccolta. A questo fine, ha annunciato il sindaco, “attraverso il numero verde (800 177 797) sarà attivato un servizio di ritiro a domicilio per associazioni, scuole e parrocchie che raccoglieranno una grande quantità di materiale difficile da trasportare presso il punto di raccolta”. Anche in questa situazione di emergenza sarà importante il contributo della Protezione Civile di Genova, che in queste ore sta vedendo impegnati una trentina di volontari.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha preannunciato che nelle prossime ore sarà aperto un conto corrente regionale per la raccolta di fondi in favore della popolazione ucraina. La modalità di destinazione dei fondi sarà decisa, ha dichiarato Toti, insieme ai rappresentanti della comunità ucraina. Inoltre Regione Liguria si sta attivando per mettere a disposizione degli eventuali rifugiati che ne avranno bisogno 114 alloggi, di cui 70 a Genova.