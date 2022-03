Quezzi, "filotto" di auto parcheggiate in via Fereggiano: è caccia al pirata della strada - Genova 24

Genova. Quattro auto danneggiate nella parte alta di via Fereggiano, sulla carreggiata in direzione centro di fronte alle Poste: è la sgradevole sorpresa con cui si sono svegliati questa mattina i residenti di Quezzi, sulle alture della Valbisagno.

Le foto sono state pubblicate da Isabella Milanesi sui gruppi Facebook di quartiere. Tutte le vetture presentano ammaccature alla parte posteriore e in un caso è stato divelto un paraurti. Naturalmente nessuna traccia del responsabile, come spesso accade in questi casi. Da quanto riferiscono alcuni utenti nei commenti l’episodio sarebbe accaduto ieri in tarda serata, visto che poco dopo le 23 la scena si presentava già tale e quale.

I fatti sono stati denunciati alla polizia locale che condurrà le indagini e probabilmente chiederà di visionare le telecamere della zona per rintracciare il responsabile. Si punta soprattutto al sistema di sorveglianza dell’ufficio postale e del supermercato Carrefour sul lato opposto della strada.

A giudicare dai danni doveva trattarsi di qualcuno che non andava affatto piano. È da anni che il problema del mancato rispetto dei limiti di velocità viene segnalato a gran voce degli abitanti del quartiere, ancor più dopo la tragedia di piazzetta Pedegoli in cui ha perso la vita la 16enne Gaia Morassutti.