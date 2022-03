Putin avverte l'Occidente: "Le sanzioni alla Russia sono come una dichiarazione di guerra" - Genova 24

Russia. “Le sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra“. Sono queste le dure parole, riportate da Interfax, con cui Vladimir Putin avverte l’Occidente e la Nato.

“L’istituzione di una no fly zone sull’Ucraina da parte di qualsiasi Paese sarà vista da Mosca come partecipazione diretta al conflitto armato“, commenta poi il presidente russo, secondo l’agenzia Ria Novosti. E una guerra tra Russia e Nato porterebbe a delle conseguenza che – dice – “sono chiare a tutti”.

Parlando del possibile utilizzo delle armi nucleari, Putin sottolinea come l’Ucraina stia sottovalutando la questione e mettendo in pericolo il futuro del Paese come Stato.

Dichiarazioni pesanti che fanno da eco a quelle di un suo fedelissimo, ovvero il ministro degli Esteri Sergej Lavrov che in conferenza stampa ha accusato il presidente ucraino di ritardare il terzo round dei negoziati in attesa di un intervento della Nato: “Volodymyr Zelensky è dispiaciuto che la Nato non intervenga, vuol dire che non vuole risolvere il conflitto con la diplomazia – ha affermato -. Cerca di provocare il conflitto contro la Russia con la partecipazione della Nato. Ha una frenesia militarista. Sembra che l’Ucraina inventi sempre dei motivi per aggiornare i termini in base ai quali tenere i negoziati con la Russia”.

Riguardo ai corridoi umanitari aperti questa mattina Mariupol e Volnovakha, Lavrov ha specificato che “non si è presentato nessuno“, nonostante i militari russi “abbiano fatto di tutto per rendere possibili i corridoi umanitari in Ucraina”. Il ministro e lo stesso Putin puntano il dito sulle autorità locali e i nazionalisti ucraini che, sostengono, abbiano ostacolato ai civili di lasciare le città. Diversa, però, la versione del sindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, secondo cui le forze russe hanno violato gli accordi e continuato a bombardare la zona.