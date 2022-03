"Putin assassino": la scritta sul muro del consolato russo, indaga la Digos - Genova 24

Genova. La scritta “Putin assassino” è comparsa ieri pomeriggio in via Ghirardelli Pescetto a Nervi, sul muro di pietra che separa il consolato russo dalla strada. Sul posto sono arrivati gli uomini della Digos e la polizia scientifica. A poca distanza sullo stesso muro i poliziotti hanno anche trovato un pupazzo addobbato con il fiocco gialloblu, i colori dell’Ucraina.

Dal giorno dello scoppio della guerra il consolato russo è considerato obiettivo ‘sensibile’ e oggetto di vigilanza dinamica da parte delle forze dell’ordine, ma è probabile che, dopo l’episodio di ieri e soprattutto se il conflitto in Ucraina dovesse proseguire e acuirsi, la Questura, d’intesa con la Prefettura, decida di istituire un servizio di vigilanza fissa, come avviene per esempio per il consolato turco in piazza De Ferrari.

La Digos intanto ha acquisito le numerose telecamere della zona alla ricerca dell’autore o degli autori delle scritte.